https://uz.sputniknews.ru/20231015/karshi-promyshlennaya-yarmarka-39975259.html
В Карши прошла промышленная ярмарка
В Карши прошла промышленная ярмарка
В региональной межотраслевой ярмарке участвовали около 1 600 предприятий.
2023-10-15T13:31+0500
2023-10-15T13:31+0500
2023-10-15T13:31+0500
узбекистан
общество
промышленность
кашкадарьинская область
карши
промышленная ярмарка
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Кашкадарьинской области прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, в которой приняли участие около 1 600 предприятий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.На мероприятии, проходившем в Карши 13-14 октября, были представлены предприятия нефтегазовой, химической, электро-энергетической, фармацевтической, кожевенно-обувной, строительной и электротехнической отраслей.Выставку организовали Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Центр цифровой трансформации при министерстве и хокимият Кашкадарьинской области. Ожидается, что по итогам встреч предприятия подпишут контракты через электронной кооперации министерства.С марта текущего года подобные выставки прошли также в Джизакской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской, Навоийской, Наманганской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан, сообщает пресс-служба.
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узбекистан кашкадарьинская область карши межотраслевая промышленная ярмарка министерство инвестиций промышленности торговли
узбекистан кашкадарьинская область карши межотраслевая промышленная ярмарка министерство инвестиций промышленности торговли
В Карши прошла промышленная ярмарка
В региональной межотраслевой ярмарке участвовали около 1 600 предприятий.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
В Кашкадарьинской области прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, в которой приняли участие около 1 600 предприятий, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
На мероприятии, проходившем в Карши 13-14 октября, были представлены предприятия нефтегазовой, химической, электро-энергетической, фармацевтической, кожевенно-обувной, строительной и электротехнической отраслей.
Выставку организовали Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Центр цифровой трансформации при министерстве и хокимият Кашкадарьинской области. Ожидается, что по итогам встреч предприятия подпишут контракты через электронной кооперации министерства.
С марта текущего года подобные выставки прошли также в Джизакской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской, Навоийской, Наманганской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан, сообщает пресс-служба.