https://uz.sputniknews.ru/20231015/karshi-promyshlennaya-yarmarka-39975259.html

В Карши прошла промышленная ярмарка

В Карши прошла промышленная ярмарка

В региональной межотраслевой ярмарке участвовали около 1 600 предприятий.

2023-10-15T13:31+0500

2023-10-15T13:31+0500

2023-10-15T13:31+0500

узбекистан

общество

промышленность

кашкадарьинская область

карши

промышленная ярмарка

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Кашкадарьинской области прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, в которой приняли участие около 1 600 предприятий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.На мероприятии, проходившем в Карши 13-14 октября, были представлены предприятия нефтегазовой, химической, электро-энергетической, фармацевтической, кожевенно-обувной, строительной и электротехнической отраслей.Выставку организовали Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Центр цифровой трансформации при министерстве и хокимият Кашкадарьинской области. Ожидается, что по итогам встреч предприятия подпишут контракты через электронной кооперации министерства.С марта текущего года подобные выставки прошли также в Джизакской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской, Навоийской, Наманганской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан, сообщает пресс-служба.

узбекистан

кашкадарьинская область

карши

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