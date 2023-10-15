https://uz.sputniknews.ru/20231015/kongo-oprokinulos-sudno-pogibshie-39978443.html
В Конго опрокинулось судно, есть погибшие – СМИ
В Конго опрокинулось судно, есть погибшие – СМИ
По меньшей мере 30 человек погибло и еще 167 числятся пропавшими без вести, сообщает издание Actualite.
2023-10-15T17:31+0500
2023-10-15T17:31+0500
2023-10-15T17:31+0500
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республика конго
судно
происшествие
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авария
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ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Не менее 30 человек утонуло в результате крушения судна на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Actualite.Еще 167 человек числятся пропавшими без вести.По данным властей, судно, перевозившее 300 пассажиров, а также различный груз, затонуло по причине несоблюдения правил навигации, а именно из-за того, что было перегружено и передвигалось ночью. Операция по извлечению тел погибших продолжается.
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демократическая республика конго судно перевернулось опрокинулось жертвы пропавшие без вести причина
демократическая республика конго судно перевернулось опрокинулось жертвы пропавшие без вести причина
В Конго опрокинулось судно, есть погибшие – СМИ
По меньшей мере 30 человек погибло и еще 167 числятся пропавшими без вести, сообщает издание Actualite.
ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Не менее 30 человек утонуло в результате крушения судна на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Actualite.
Еще 167 человек числятся пропавшими без вести.
"Судно… опрокинулось на реке Конго в Мбандака (Экваториальная провинция), в результате чего есть 30 подтвержденных погибших, тогда как 167 пассажиров пропали без вести", - пишет издание со ссылкой на предварительные данные министра здравоохранения Экваториальной провинции ДР Конго Дидье Мбула.
По данным властей, судно, перевозившее 300 пассажиров, а также различный груз, затонуло по причине несоблюдения правил навигации, а именно из-за того, что было перегружено и передвигалось ночью.
Операция по извлечению тел погибших продолжается.