https://uz.sputniknews.ru/20231015/kongo-oprokinulos-sudno-pogibshie-39978443.html

В Конго опрокинулось судно, есть погибшие – СМИ

В Конго опрокинулось судно, есть погибшие – СМИ

По меньшей мере 30 человек погибло и еще 167 числятся пропавшими без вести, сообщает издание Actualite.

2023-10-15T17:31+0500

2023-10-15T17:31+0500

2023-10-15T17:31+0500

в мире

республика конго

судно

происшествие

жертвы

авария

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ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Не менее 30 человек утонуло в результате крушения судна на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Actualite.Еще 167 человек числятся пропавшими без вести.По данным властей, судно, перевозившее 300 пассажиров, а также различный груз, затонуло по причине несоблюдения правил навигации, а именно из-за того, что было перегружено и передвигалось ночью. Операция по извлечению тел погибших продолжается.

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