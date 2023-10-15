https://uz.sputniknews.ru/20231015/nochyu-do-0-gradusov-prognoz-pogody-po-uzbekistanu-na-16-oktyabrya-39976125.html

Ночью до 0 градусов: прогноз погоды по Узбекистану на 16 октября

Ночью до 0 градусов: прогноз погоды по Узбекистану на 16 октября

В понедельник на всей территории республики будет прохладно, предупреждает Узгидромет.

2023-10-15T15:37+0500

2023-10-15T15:37+0500

2023-10-15T15:37+0500

узбекистан

общество

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38943612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c3b9358364fa6cf89451d6a82c5b705.jpg

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество погода прогноз погоды узгидромет без осадков температура воздуха похолодание каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская хорезмская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская области горные районы