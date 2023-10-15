Ночью до 0 градусов: прогноз погоды по Узбекистану на 16 октября
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари
© Sputnik / Актан Темирканов
В понедельник на всей территории республики будет прохладно, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 3-8, днем 17-22 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 7-12, днем 19-24 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла;
предгорные и горные регионы: ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15 градусов выше нуля.