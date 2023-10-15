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https://uz.sputniknews.ru/20231015/nochyu-do-0-gradusov-prognoz-pogody-po-uzbekistanu-na-16-oktyabrya-39976125.html
Ночью до 0 градусов: прогноз погоды по Узбекистану на 16 октября
Ночью до 0 градусов: прогноз погоды по Узбекистану на 16 октября
В понедельник на всей территории республики будет прохладно, предупреждает Узгидромет.
2023-10-15T15:37+0500
2023-10-15T15:37+0500
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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узбекистан общество погода прогноз погоды узгидромет без осадков температура воздуха похолодание каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская хорезмская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская области горные районы
узбекистан общество погода прогноз погоды узгидромет без осадков температура воздуха похолодание каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская хорезмская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская области горные районы

Ночью до 0 градусов: прогноз погоды по Узбекистану на 16 октября

15:37 15.10.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари
Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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В понедельник на всей территории республики будет прохладно, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В понедельник на всей территории Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 3-8, днем 17-22 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 7-12, днем 19-24 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла;
предгорные и горные регионы: ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15 градусов выше нуля.
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