https://uz.sputniknews.ru/20231015/pogoda-tashkent-15-oktyabr-2023-39958936.html
Будет ли воскресенье теплым — погода в Ташкенте на 15 октября
Будет ли воскресенье теплым — погода в Ташкенте на 15 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в последний день выходных.
2023-10-15T05:08+0500
2023-10-15T05:08+0500
2023-10-15T05:08+0500
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17-19 градусов.
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Будет ли воскресенье теплым — погода в Ташкенте на 15 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в последний день выходных.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17-19 градусов.