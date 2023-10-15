https://uz.sputniknews.ru/20231015/pogoda-tashkent-15-oktyabr-2023-39958936.html

Будет ли воскресенье теплым — погода в Ташкенте на 15 октября

Будет ли воскресенье теплым — погода в Ташкенте на 15 октября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в последний день выходных.

2023-10-15T05:08+0500

2023-10-15T05:08+0500

2023-10-15T05:08+0500

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17-19 градусов.

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