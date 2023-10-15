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Небольшое похолодание: какой будет погода в Узбекистане на следующей неделе
Небольшое похолодание: какой будет погода в Узбекистане на следующей неделе
В начале недели температура воздуха на всей территории республики опустится, сообщает Узгидромет.
2023-10-15T16:54+0500
2023-10-15T16:54+0500
2023-10-15T16:54+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Следующая неделя в Узбекистане начнется с похолодания, предупреждает Узгидромет.В период с 16 по 19 октября в Узбекистане осадков не ожидается.В понедельник температура воздуха упадет, но затем постепенно вновь повысится:Каракалпакстан, Хорезмская область:Бухарская, Навоийская области:Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области:Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областьАндижанская, Наманганская, Ферганская области:предгорные и горные районы республики:
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узбекистан погода прогноз погоды 16-19 октября похолодание потепление узгидромет температура воздуха
узбекистан погода прогноз погоды 16-19 октября похолодание потепление узгидромет температура воздуха
Небольшое похолодание: какой будет погода в Узбекистане на следующей неделе
В начале недели температура воздуха на всей территории республики опустится, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
Следующая неделя в Узбекистане начнется с похолодания, предупреждает Узгидромет
.
В период с 16 по 19 октября в Узбекистане осадков не ожидается.
В понедельник температура воздуха упадет, но затем постепенно вновь повысится:
Каракалпакстан, Хорезмская область:
ночью 16-17 октября 2-7, 18-19 октября 4-9 градусов тепла,
днем 16 октября 12-17, 17-19 октября 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области:
ночью 16 октября 3-8, 17 октября 5-10, 18-19 октября 7-12 градусов тепла,
днем 16 октября 17-22, 17-19 октября 20-25 градусов;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области:
ночью 16 октября 3-8, 17 октября 5-10, 18-19 октября 7-12 градусов тепла,
днем 16 октября 15-20, 17 октября 18-23, 18-19 октября 20-25 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская область
ночью 16-19 октября 7-12 градусов тепла,
днем 16 октября 19-24, 17-19 октября 21-26 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области:
ночью 16 октября 3-8, 17-19 октября 5-10 градусов тепла,
днем 16 октября 15-20, 17 октября 18-23, 18-19 октября 20-25 градусов тепла;
предгорные и горные районы республики:
ночью 16-17 октября 0-5 градусов тепла, 18-19 октября 2-7 градусов выше нуля,
днем 16 октября 10-15, 17 октября 13-18, 18-19 октября 15-20 градусов тепла.