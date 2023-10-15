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Небольшое похолодание: какой будет погода в Узбекистане на следующей неделе

Небольшое похолодание: какой будет погода в Узбекистане на следующей неделе

В начале недели температура воздуха на всей территории республики опустится, сообщает Узгидромет.

2023-10-15T16:54+0500

2023-10-15T16:54+0500

2023-10-15T16:54+0500

узбекистан

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погода на неделю

погода в узбекистане

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прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Следующая неделя в Узбекистане начнется с похолодания, предупреждает Узгидромет.В период с 16 по 19 октября в Узбекистане осадков не ожидается.В понедельник температура воздуха упадет, но затем постепенно вновь повысится:Каракалпакстан, Хорезмская область:Бухарская, Навоийская области:Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области:Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областьАндижанская, Наманганская, Ферганская области:предгорные и горные районы республики:

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