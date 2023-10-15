https://uz.sputniknews.ru/20231015/risk-yadernogo-konflikta-na-koreyskom-poluostrove-rezko-vyros---mid-rf-39974360.html

Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос - МИД РФ

Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос - МИД РФ

Этот риск спровоцирован стягиванием в регион стратегического потенциала США, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

2023-10-15T11:39+0500

2023-10-15T11:39+0500

2023-10-15T11:39+0500

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ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.По словам диппредставителя, этот риск спровоцирован, в том числе, стягиванием в регион стратегического потенциала США. Напомним, в середине августа министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет. По его словам, действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук. Посол обратил внимание, что впервые с 1981 года в территориальных водах Южной Кореи появилась атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении, которая в июле заходила в южнокорейский порт Пусан. Ранее сообщалось, что атомный авианосец США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей прибыл в южнокорейский порт Пусан после участия в трехсторонних военно-морских учениях США, Южной Кореи и Японии в международных водах к югу острова Чечжудо. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что визит авианосца был запланирован в соответствии с договоренностями южнокорейского и американского лидеров, предусматривающими более "регулярное" появление стратегических активов Вашингтона на Корейском полуострове. Это уже второй визит американского авианосца на полуостров в этом году. В комментарии ЦТАК по этому поводу отмечалось, что визит в Пусан авианосца США USS Ronald Reagan и его участие в учениях после того, как США и их союзники сформировали консультативную группу по ядерным вопросам, означает, что Вашингтон приступил к систематизации и активизации "попыток ядерной атаки на КНДР", а "развязывание ядерной войны" становится реальностью.

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