https://uz.sputniknews.ru/20231015/russkiye-sezony-tashkent-tantsy-kavkaz-39969258.html
"Русские сезоны" представили в Ташкенте танцы народов Кавказа
"Русские сезоны" представили в Ташкенте танцы народов Кавказа
Хореографическая программа государственного академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" отразила многообразную культуру России.
2023-10-15T11:12+0500
2023-10-15T11:12+0500
2023-10-15T11:12+0500
россия
узбекистан
проект
культура
искусство
танец
дагестан
лезгинка
общество
видео
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Во дворце искусств "Туркистон" выступил государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", сообщает корреспондент Sputnik.Артисты исполнили несколько разновидностей лезгинки, "Горский танец", "Кумыкскую сюиту" и "Ритмы Кавказа", а также аварский девичий танец "Озорные девчата" и другие.Хореографическая программа художественного руководителя ансамбля, заслуженного деятеля искусств РФ Джамбулата Магомедова "Мир сквозь танец" отразила многообразную культуру России.Накануне ее представили в рамках "Русских сезонов" в Самарканде.Коллектив "Лезгинки" побывал с гастролями в 75 странах мира и стал победителем 52 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.Для справки: Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
россия узбекистан проект культура искусство танец дагестан лезгинка общество видео мультимедиа
россия узбекистан проект культура искусство танец дагестан лезгинка общество видео мультимедиа
"Русские сезоны" представили в Ташкенте танцы народов Кавказа
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Хореографическая программа государственного академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" отразила многообразную культуру России.
Во дворце искусств "Туркистон" выступил государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", сообщает корреспондент Sputnik.
Артисты исполнили несколько разновидностей лезгинки, "Горский танец", "Кумыкскую сюиту" и "Ритмы Кавказа", а также аварский девичий танец "Озорные девчата" и другие.
Хореографическая программа художественного руководителя ансамбля, заслуженного деятеля искусств РФ Джамбулата Магомедова "Мир сквозь танец" отразила многообразную культуру России.
Накануне ее представили в рамках "Русских сезонов" в Самарканде.
Коллектив "Лезгинки" побывал с гастролями в 75 странах мира и стал победителем 52 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.
Для справки: Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.