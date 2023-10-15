https://uz.sputniknews.ru/20231015/russkiye-sezony-tashkent-tantsy-kavkaz-39969258.html

"Русские сезоны" представили в Ташкенте танцы народов Кавказа

"Русские сезоны" представили в Ташкенте танцы народов Кавказа

Хореографическая программа государственного академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" отразила многообразную культуру России.

2023-10-15T11:12+0500

2023-10-15T11:12+0500

2023-10-15T11:12+0500

россия

узбекистан

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дагестан

лезгинка

общество

видео

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Во дворце искусств "Туркистон" выступил государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", сообщает корреспондент Sputnik.Артисты исполнили несколько разновидностей лезгинки, "Горский танец", "Кумыкскую сюиту" и "Ритмы Кавказа", а также аварский девичий танец "Озорные девчата" и другие.Хореографическая программа художественного руководителя ансамбля, заслуженного деятеля искусств РФ Джамбулата Магомедова "Мир сквозь танец" отразила многообразную культуру России.Накануне ее представили в рамках "Русских сезонов" в Самарканде.Коллектив "Лезгинки" побывал с гастролями в 75 странах мира и стал победителем 52 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.Для справки: Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.

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