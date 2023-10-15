https://uz.sputniknews.ru/20231015/sobaka-pitaniye-vrach-rekomendatsii-39960522.html

Что из "человеческой" еды можно дать собаке

Что из "человеческой" еды можно дать собаке

Если питомец ест "свою" еду, то никакие другие продукты ему не нужны, однако возможны исключения в виде лакомства.

2023-10-15T07:10+0500

2023-10-15T07:10+0500

2023-10-15T07:10+0500

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собака

правильное питание

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Угостить собаку можно попкорном, а также некоторыми овощами и фруктами, в том числе бананами и брокколи, однако в основном еда с "человеческого стола" может нанести вред здоровью животного, рассказала РИА Новости ветеринарный врач Анна Воропаева.По ее словам, если питомец ест "свою" еду, то никакие другие продукты ему не нужны, однако возможны исключения в качестве лакомства.При этом, она назвала продукты, которые вообще нельзя давать собаке. Например, виноград и изюм способны привести к почечной недостаточности, а шашлык, колбасы и сосиски содержат слишком много специй, соли и жира. Эти вещества вызывают у питомцев рвоту и диарею.Ветврач указала, что еще в стоп-листе находятся жевательная резинка, зубная паста, кофе, какао, темный и горький шоколад, лук, чеснок, острый перец и специи, а также грибы. Кроме того, взрослым животным не рекомендуется давать коровье молоко из-за высокого содержания лактозы, которая ими плохо усваивается.В заключение она рекомендовала при симптомах отравления дать питомцу энтеросорбент (смекту или активированный уголь) и как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику.

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мнение эксперта это интересно собака правильное питание продукты овощи фрукты