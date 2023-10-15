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Что из "человеческой" еды можно дать собаке
Что из "человеческой" еды можно дать собаке
Если питомец ест "свою" еду, то никакие другие продукты ему не нужны, однако возможны исключения в виде лакомства.
2023-10-15T07:10+0500
2023-10-15T07:10+0500
это интересно
мнение эксперта
собака
правильное питание
продукты
овощи
фрукты
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Угостить собаку можно попкорном, а также некоторыми овощами и фруктами, в том числе бананами и брокколи, однако в основном еда с "человеческого стола" может нанести вред здоровью животного, рассказала РИА Новости ветеринарный врач Анна Воропаева.По ее словам, если питомец ест "свою" еду, то никакие другие продукты ему не нужны, однако возможны исключения в качестве лакомства.При этом, она назвала продукты, которые вообще нельзя давать собаке. Например, виноград и изюм способны привести к почечной недостаточности, а шашлык, колбасы и сосиски содержат слишком много специй, соли и жира. Эти вещества вызывают у питомцев рвоту и диарею.Ветврач указала, что еще в стоп-листе находятся жевательная резинка, зубная паста, кофе, какао, темный и горький шоколад, лук, чеснок, острый перец и специи, а также грибы. Кроме того, взрослым животным не рекомендуется давать коровье молоко из-за высокого содержания лактозы, которая ими плохо усваивается.В заключение она рекомендовала при симптомах отравления дать питомцу энтеросорбент (смекту или активированный уголь) и как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику.
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мнение эксперта это интересно собака правильное питание продукты овощи фрукты
мнение эксперта это интересно собака правильное питание продукты овощи фрукты

Что из "человеческой" еды можно дать собаке

07:10 15.10.2023
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкСобака на фестивале домашних любимцев Petshop Days в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге
Собака на фестивале домашних любимцев Petshop Days в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2023
© Sputnik / Alexander Galperin
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Если питомец ест "свою" еду, то никакие другие продукты ему не нужны, однако возможны исключения в виде лакомства.
Угостить собаку можно попкорном, а также некоторыми овощами и фруктами, в том числе бананами и брокколи, однако в основном еда с "человеческого стола" может нанести вред здоровью животного, рассказала РИА Новости ветеринарный врач Анна Воропаева.
По ее словам, если питомец ест "свою" еду, то никакие другие продукты ему не нужны, однако возможны исключения в качестве лакомства.
"Иногда в качестве лакомства четвероногим любимцам можно давать безопасные продукты: овощи — морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты — яблоко, банан, арбуз и дыню. Кроме того, с собаками можно поделиться небольшим количеством арахисового масла (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и других добавок, а также маленьким кусочком сыра", — перечислила Воропаева.
При этом, она назвала продукты, которые вообще нельзя давать собаке. Например, виноград и изюм способны привести к почечной недостаточности, а шашлык, колбасы и сосиски содержат слишком много специй, соли и жира. Эти вещества вызывают у питомцев рвоту и диарею.
"Анчоусы, а также скумбрия и родственные виды рыб содержат гистидин. Он вызывает у питомцев не только расстройства работы желудка, но и аллергические реакции... Не стоит кормить собак и выпечкой из дрожжевого теста: она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование", — добавила специалист.
Ветврач указала, что еще в стоп-листе находятся жевательная резинка, зубная паста, кофе, какао, темный и горький шоколад, лук, чеснок, острый перец и специи, а также грибы. Кроме того, взрослым животным не рекомендуется давать коровье молоко из-за высокого содержания лактозы, которая ими плохо усваивается.
В заключение она рекомендовала при симптомах отравления дать питомцу энтеросорбент (смекту или активированный уголь) и как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику.
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