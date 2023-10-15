https://uz.sputniknews.ru/20231015/v-tashkente-proydet-uzbeksko-iranskiy-biznes-forum-39975460.html
В Ташкенте пройдет узбекско-иранский бизнес-форум
В Ташкенте пройдет узбекско-иранский бизнес-форум
Он откроет Неделю инновационных идей "InnoWeek-2023".
2023-10-15T14:43+0500
2023-10-15T14:43+0500
2023-10-15T14:43+0500
узбекистан
общество
иран
бизнес-форум
инновации
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Неделя инновационных идей "InnoWeek-2023" откроется Узбекско-иранским бизнес-форумом, сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Неделя инноваций пройдет в инновационном образовательно-производственном технопарке ИННО в Ташкенте 16-20 октября под лозунгом "Креативное образование и инновации — основа развития нового Узбекистана".В рамках узбекско-иранского бизнес-форума пройдут B2B встречи по направлениям:
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узбекистан общество ташкент инновации неделя инновационных идей innoweek министерство высшего образования науки инноваций
узбекистан общество ташкент инновации неделя инновационных идей innoweek министерство высшего образования науки инноваций
В Ташкенте пройдет узбекско-иранский бизнес-форум
Он откроет Неделю инновационных идей "InnoWeek-2023".
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
Неделя инновационных идей "InnoWeek-2023" откроется Узбекско-иранским бизнес-форумом, сообщает
пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Неделя инноваций пройдет в инновационном образовательно-производственном технопарке ИННО в Ташкенте 16-20 октября под лозунгом "Креативное образование и инновации — основа развития нового Узбекистана".
В рамках узбекско-иранского бизнес-форума пройдут B2B встречи по направлениям:
фармацевтика и здравоохранение;
сельскохозяйственная продукция;
информационные технологии.