https://uz.sputniknews.ru/20231015/v-tashkente-proydet-uzbeksko-iranskiy-biznes-forum-39975460.html

В Ташкенте пройдет узбекско-иранский бизнес-форум

В Ташкенте пройдет узбекско-иранский бизнес-форум

Он откроет Неделю инновационных идей "InnoWeek-2023".

2023-10-15T14:43+0500

2023-10-15T14:43+0500

2023-10-15T14:43+0500

узбекистан

общество

иран

бизнес-форум

инновации

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Неделя инновационных идей "InnoWeek-2023" откроется Узбекско-иранским бизнес-форумом, сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Неделя инноваций пройдет в инновационном образовательно-производственном технопарке ИННО в Ташкенте 16-20 октября под лозунгом "Креативное образование и инновации — основа развития нового Узбекистана".В рамках узбекско-иранского бизнес-форума пройдут B2B встречи по направлениям:

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