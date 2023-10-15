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Парень из Узбекистана рисует шедевры ногами – вдохновляющая история

Парень из Узбекистана рисует шедевры ногами – вдохновляющая история

Когда Худойшукур родился, врачи не хотели показывать его матери – у младенца не было обеих рук. Но несмотря на врожденную аномалию, парень нашел путь в жизни. Удивительная история молодого художника – в нашем видео.

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видео

узбекистан

общество

ташкент

художник

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В Ташкенте живет необычный художник. Худойшукур пишет настоящие шедевры, держа кисточку пальцами ног.У парня с рождения не было обеих рук. Однако это не помешало ему найти свой путь и стать художником, картины которого покупают за миллионы тысяч сумов.Вдохновляющую историю молодого художника смотрите в нашем видео.

узбекистан

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2023

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