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Парень из Узбекистана рисует шедевры ногами – вдохновляющая история
Парень из Узбекистана рисует шедевры ногами – вдохновляющая история
Когда Худойшукур родился, врачи не хотели показывать его матери – у младенца не было обеих рук. Но несмотря на врожденную аномалию, парень нашел путь в жизни. Удивительная история молодого художника – в нашем видео.
2023-10-15T21:05+0500
2023-10-15T21:05+0500
2023-10-15T21:05+0500
видео
узбекистан
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ташкент
художник
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В Ташкенте живет необычный художник. Худойшукур пишет настоящие шедевры, держа кисточку пальцами ног.У парня с рождения не было обеих рук. Однако это не помешало ему найти свой путь и стать художником, картины которого покупают за миллионы тысяч сумов.Вдохновляющую историю молодого художника смотрите в нашем видео.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан ташкент общество история художник без рук врожденная аномалия с особенностями ограниченными возможностями рисует ногами худойшукур вдохновляющая необычная удивительная история видео
узбекистан ташкент общество история художник без рук врожденная аномалия с особенностями ограниченными возможностями рисует ногами худойшукур вдохновляющая необычная удивительная история видео
Парень из Узбекистана рисует шедевры ногами – вдохновляющая история
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Когда Худойшукур родился, врачи не хотели показывать его матери – у младенца не было обеих рук. Но несмотря на врожденную аномалию, парень нашел путь в жизни. Удивительная история молодого художника – в нашем видео.
В Ташкенте живет необычный художник. Худойшукур пишет настоящие шедевры, держа кисточку пальцами ног.
У парня с рождения не было обеих рук. Однако это не помешало ему найти свой путь и стать художником, картины которого покупают за миллионы тысяч сумов.
Вдохновляющую историю молодого художника смотрите в нашем видео.