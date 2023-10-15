https://uz.sputniknews.ru/20231015/zolotaya-osen-rossiya-foto-39901074.html
Очей очарованье — завораживающие фото золотой осени
Очей очарованье — завораживающие фото золотой осени
Наступила самая красочная пора осени, когда деревья и кусты оделись в золото и багрянец. Sputnik подобрал для вас завораживающие осенние пейзажи, снятые на просторах России.
2023-10-15T21:57+0500
2023-10-15T21:57+0500
2023-10-15T21:57+0500
фото
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осень
природа
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фото россия осень золотая осенние листья пейзажи новосибирск красноярск приморский край красивые завораживающие красочные осенние виды
фото россия осень золотая осенние листья пейзажи новосибирск красноярск приморский край красивые завораживающие красочные осенние виды
Очей очарованье — завораживающие фото золотой осени
Наступила самая красочная пора осени, когда деревья и кусты оделись в золото и багрянец. Sputnik подобрал для вас завораживающие осенние пейзажи, снятые на просторах России.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкЛюди гуляют в Нарымском сквере в Новосибирске.
Люди гуляют в Нарымском сквере в Новосибирске.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Полет на качелях над разноцветьем осенней сибирской тайги в окрестностях Красноярска.
Полет на качелях над разноцветьем осенней сибирской тайги в окрестностях Красноярска.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога в Новосибирской области.
Автомобильная дорога в Новосибирской области.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Животные активно готовятся к зиме — меняют "шубки" и запасаются ягодами и орехами, подобно этому бурундуку.
Животные активно готовятся к зиме — меняют "шубки" и запасаются ягодами и орехами, подобно этому бурундуку.
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк
Поезд едет на фоне живописных холмов в Приморском крае.
Поезд едет на фоне живописных холмов в Приморском крае.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкДерево на берегу реки Обь в Новосибирске.
Дерево на берегу реки Обь в Новосибирске.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске.
Женщина гуляет в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске.
Осенняя тайга в Такмаковском районе.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Отдыхающие у Мохового ручья в национальном парке "Столбы" в окрестностях Красноярска.
Отдыхающие у Мохового ручья в национальном парке "Столбы" в окрестностях Красноярска.
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк
Жилой дом в окутанных туманом горах Приморского края.
Жилой дом в окутанных туманом горах Приморского края.