https://uz.sputniknews.ru/20231017/den-uzbekskoy-kultury-moskva-40038906.html

Москвичи познакомились с узбекской культурой

Москвичи познакомились с узбекской культурой

В Московском доме национальностей прошло мероприятие в рамках детского фестиваля национальных культур "Мой дом – Москва".

2023-10-17T16:47+0500

2023-10-17T16:47+0500

2023-10-17T17:12+0500

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культура

дни культуры узбекистана

узбекская диаспора

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Москве прошел День узбекской национальной культуры, сообщили корреспонденту Sputnik в Узбекском содружестве Москвы.Мероприятие проходило 14 октября в Московском доме национальностей в рамках Московского детского фестиваля национальных культур "Мой дом — Москва". Организаторами выступили Московский дом национальностей в партнерстве с Региональной общественной организацией (РОО) "Узбекское содружество Москвы", Местной общественной организацией (МОО) "Цветы граната", Центром детской песни "Солнышко" и Союзом "Детство".Фестиваль национальных культур "Мой дом — Москва" проводится в российской столице с 2016 года. РОО "Узбекское содружество Москвы" ежегодно принимает участие в этом фестивале, популяризируя культуру народов Узбекистана и помогая развитию межкультурного диалога.Уже перед входом в Московский дом национальностей гостей мероприятия ждал сюрприз — маленькая керамическая фигурка Ходжи Насреддина, хурджуны которого были наполнены листочками с узбекскими пословицами и пожеланиями на узбекском и русском языках.В рамках Дня узбекской национальной культуры москвичи познакомились с презентациями об Узбекистане и хан-атласе, осмотрели выставку предметов декоративно-прикладного искусства и музыкальных инструментов из разных регионов Узбекистана, послушали узбекскую музыку и сфотографировались в национальных костюмах.Здесь также прошли мастер-классы по приготовлению мантов и баурсаков, дегустация национальной узбекской кухни, организованные МОО "Цветы граната". А мастер-класс по изготовлению куколок "Узбечка Зухра" от актера, мастера по куклам и режиссера Марата Тахаутдинова привел в восторг и взрослых. Куклы, изготовленные своими руками, гости получили в подарок и сфотографировались на память с мастером.Артисты Центра детской песни "Солнышко" и Союза "Детство" встречали гостей с развлекательной программой, интерактивными играми и танцами. В рамках концертной программы творческие коллективы Москвы исполнили музыкальные и хореографические номера, познакомили зрителей с историей древних городов Узбекистана, рассказали об узбекском гостеприимстве и национальных традициях. В рамках Дня культуры прошло также дефиле современной одежды с народными узбекскими мотивами из коллекции "Восточная мозаика" дизайнера Мунисы Абдуллаевой.В завершение программы директор Московского дома национальностей Сергей Ануфриенко вручил главному организатору мероприятия — заведующей отделом культуры РОО "Узбекское содружество Москвы" Ольге Ширшовой памятную книгу "25-летие ГБУ "Московский дом национальностей", а всем участникам были вручены благодарности и небольшие подарки.

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