https://uz.sputniknews.ru/20231017/genprokuratura-departament-ekonomika-prestupleniya-naznacheniye-nachalnik-40038586.html
В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями назначили нового главу
В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями назначили нового главу
Новым главой Департамента по борьбе с экономическими преступлениями стал старший советник юстиции. 17.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-17T15:39+0500
2023-10-17T15:39+0500
2023-10-17T16:12+0500
узбекистан
назначение
шамсиддин сохибназаров
руководитель
генеральная прокуратура узбекистана
указ
президент
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана назначили нового начальника, сообщает надзорный орган.Им стал старший советник юстиции Сохибназаров Шамсиддин Шарафидинович. Соответствующий указ о назначении подписал глава государства.Ранее Шамсиддин Сохибназаров занимал должность начальника управления города Ташкента Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
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узбекистан, назначение, шамсиддин сохибназаров , руководитель, генеральная прокуратура узбекистана, указ, президент
узбекистан, назначение, шамсиддин сохибназаров , руководитель, генеральная прокуратура узбекистана, указ, президент
В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями назначили нового главу
15:39 17.10.2023 (обновлено: 16:12 17.10.2023)
Новым главой Департамента по борьбе с экономическими преступлениями стал старший советник юстиции.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана назначили нового начальника, сообщает надзорный орган
.
Им стал старший советник юстиции Сохибназаров Шамсиддин Шарафидинович.
Соответствующий указ о назначении подписал глава государства.
Ранее Шамсиддин Сохибназаров занимал должность начальника управления города Ташкента Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.