https://uz.sputniknews.ru/20231017/genprokuratura-departament-ekonomika-prestupleniya-naznacheniye-nachalnik-40038586.html

В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями назначили нового главу

В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями назначили нового главу

Новым главой Департамента по борьбе с экономическими преступлениями стал старший советник юстиции. 17.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-17T15:39+0500

2023-10-17T15:39+0500

2023-10-17T16:12+0500

узбекистан

назначение

шамсиддин сохибназаров

руководитель

генеральная прокуратура узбекистана

указ

президент

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана назначили нового начальника, сообщает надзорный орган.Им стал старший советник юстиции Сохибназаров Шамсиддин Шарафидинович. Соответствующий указ о назначении подписал глава государства.Ранее Шамсиддин Сохибназаров занимал должность начальника управления города Ташкента Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

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узбекистан, назначение, шамсиддин сохибназаров , руководитель, генеральная прокуратура узбекистана, указ, президент