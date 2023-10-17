https://uz.sputniknews.ru/20231017/gripp-privivka-effektivnost-ekspert-40042510.html

Насколько эффективна прививка от гриппа – ответ эксперта

Насколько эффективна прививка от гриппа – ответ эксперта

В Узбекистан завезено 2 миллиона 100 тысяч доз российской вакцины против гриппа “Гриппол Плюс”. Эксперт ответил на вопросы корреспондента Sputnik.

2023-10-17T18:16+0500

2023-10-17T18:16+0500

2023-10-17T18:16+0500

общество

здравоохранение

министерство здравоохранения узбекистана

вакцина

грипп

узбекистан

россия

воз

эпидемия

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В Узбекистане началась кампания по вакцинации против гриппа. Кого прививают в нынешнем сезоне? Насколько эффективны вакцины против гриппа? Имеет ли прививка какие-либо побочные эффекты? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik подробно ответила заведующая отделом эпидемиологии Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Людмила Кудашева.Кого прививают в нынешнем сезоне?— Прививки бесплатно делают тем, кто находится в группе риска, а именно лицам, работающим непосредственно с населением — учителям, воспитателям, медицинским работникам, сотрудникам домов милосердия и домов-интернатов “Саховат”, а также проживающим в них людям. В частности, по решению главы государства в августе-сентябре 2023 года в страну завезли 2 миллиона 100 тысяч доз вакцины против гриппа “Гриппол Плюс” российского производства. В рамках вакцинации бесплатно прививку получат 150 230 работников дошкольных образовательных учреждений, 509 443 —среднеобразовательных школ, 491 837 медицинских сотрудников и 948 490 дошколят.Насколько безопасна данная вакцина? Имеются ли побочные эффекты?— Российскую вакцину “Гриппол Плюс” используют в Узбекистане более 10 лет. За годы ее применения она доказала свою эффективность. В этом году мероприятия по вакцинации населения начались 25 сентября. Хотя прививка является добровольной, по состоянию на 16 октября ее уже получили 59,1 % сотрудников. Если говорить языком цифр, то против гриппа привили 1 миллион 241 582 работника, это 337 532 (68,6 %) медицинских работника, 109 651 (73 %) работник дошкольных образовательных учреждений, 361 316 (70,9 %) сотрудников общеобразовательных школ и 433 083 (45,7 %) воспитанника государственных организаций дошкольного образования. Среди них после прохождения процедуры вакцинации побочные эффекты не зарегистрированы. За весь период применения данных препаратов поствакцинальных осложнений не наблюдалось.С какого возраста можно делать прививку “Гриппол Плюс”?— Данная вакцина рекомендована для профилактики гриппа детям, начиная с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без возрастных ограничений. Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний период. Она играет важную роль на ранних стадиях эпидемиологических вспышек гриппа. Детям старше 3 лет, подросткам и взрослым вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (дельтовидную мышцу), детям младшего возраста — внутримышечно в антеролатеральную поверхность бедра.Насколько эффективна вакцина против гриппа?— Вакцина “Гриппол Плюс” предназначена для профилактики гриппа. Ее антигенный состав ежегодно меняется в зависимости от эпидемической ситуации и рекомендаций ВОЗ. Вакцина приводит к формированию высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. После вакцинации защитный эффект (иммунитет), как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. В среднем 80 %. После вакцинации людей разного возраста защитные титры антигенов против вирусов гриппа выявляются в организме у 75-95 % привитых. Существуют ли противопоказания?— Да, конечно. Гражданам с аллергическими реакциями на белок и компоненты вакцины прием “Гриппол Плюс” запрещен. Но даже у здоровых людей могут наблюдаться боли, повышение температуры тела и слабость. При таких проявлениях не следует паниковать, это естественная реакция организма на чужеродный белок при его попадании в организм.

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