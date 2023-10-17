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https://uz.sputniknews.ru/20231017/innovatsionnaya-odejda-ideyu-uzbekistantsa-podderjali-v-rf-40037059.html
Инновационная одежда: идею узбекистанца поддержали в РФ
Инновационная одежда: идею узбекистанца поддержали в РФ
Выходец из Джизака получил российский грант на создание особой одежды, которая подойдет мусульманам, совершающим малое омовение, а также людям с ограниченными возможностями здоровья.
2023-10-17T15:19+0500
2023-10-17T15:41+0500
узбекистан
общество
студент
стартап
разработка
инновации
одежда
мусульмане
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik, Михаил Воробьев. В Москве назвали победителей конкурса "Студенческий стартап", проведенного российским Фондом содействия инновациям.В мероприятии приняли участие начинающие предприниматели из разных стран, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.В 2023 году заявки на участие в конкурсе подали более 6 тыс. студентов из 29 российских вузов.В прошлом году была определена 1 тыс. победителей, каждый из которых получил 1 млн руб. В этом году таких грантов удостоились уже 1,5 тыс. студенческих проектов.После заключения договора с Фондом содействия инновациям каждый победитель в течение года должен будет создать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт своего стартапа, а также представить отчет о развитии.Грант в рамках конкурса получил и узбекистанец Амирбек Бабажанов. Денежную поддержку получил его проект по созданию одежды UMMA, предназначенной для мусульман и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).Амирбек — инженер-технолог легкой промышленности, выпускник Казанского национального исследовательского технологического университета.Идея создания стартапа пришла ему в голову, когда он обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются приверженцы ислама при выполнении малого омовения.В то же время подобная трансформация актуальна также для людей с протезами, перенесших ампутацию верхних или нижних конечностей. Инновационность продукта заключается в том, что людям с ограниченными возможностями так легче надевать и снимать протезы, пояснил победитель конкурса.По его словам, отличительными чертами изделия являются легкий способ застегивания и расстегивания, а также высокое качество материалов и пошива.Полученные в рамках конкурса средства, по его словам, пойдут на приобретение необходимых материалов и оборудования, на аренду помещения, а также на модернизацию продукции.Начало заявочной компании для следующего конкурса "Студенческий стартап" запланировано на начало 2024 года. Вся информация появится на сайте Фонда содействия инновациям.
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Михаил Воробьев
Михаил Воробьев
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия конкурс студенческих стартапов фонд содействий инновациям
узбекистан россия конкурс студенческих стартапов фонд содействий инновациям

Инновационная одежда: идею узбекистанца поддержали в РФ

15:19 17.10.2023 (обновлено: 15:41 17.10.2023)
© Unsplash/Mimi ThianСтуденческий стартап. Иллюстративное фото
Студенческий стартап. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
© Unsplash/Mimi Thian
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Михаил Воробьев
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Выходец из Джизака получил российский грант на создание особой одежды, которая подойдет мусульманам, совершающим малое омовение, а также людям с ограниченными возможностями здоровья.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik, Михаил Воробьев. В Москве назвали победителей конкурса "Студенческий стартап", проведенного российским Фондом содействия инновациям.
В мероприятии приняли участие начинающие предприниматели из разных стран, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.
В 2023 году заявки на участие в конкурсе подали более 6 тыс. студентов из 29 российских вузов.
В прошлом году была определена 1 тыс. победителей, каждый из которых получил 1 млн руб. В этом году таких грантов удостоились уже 1,5 тыс. студенческих проектов.
После заключения договора с Фондом содействия инновациям каждый победитель в течение года должен будет создать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт своего стартапа, а также представить отчет о развитии.
© Foto : Фонд содействия инновациямСтартап-разработка от узбекского студента Амирбека Бабажанова
Стартап-разработка от узбекского студента Амирбека Бабажанова - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Стартап-разработка от узбекского студента Амирбека Бабажанова
© Foto : Фонд содействия инновациям
Грант в рамках конкурса получил и узбекистанец Амирбек Бабажанов. Денежную поддержку получил его проект по созданию одежды UMMA, предназначенной для мусульман и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Амирбек — инженер-технолог легкой промышленности, выпускник Казанского национального исследовательского технологического университета.
Идея создания стартапа пришла ему в голову, когда он обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются приверженцы ислама при выполнении малого омовения.

"На отечественном рынке отсутствуют специальные адаптированные варианты одежды, которые обеспечивали бы легкость трансформации длинных рукавов и брюк в короткие при совершении мусульманского обряда омовения, при этом сохраняя эстетичный внешний вид и несминаемость материала", — рассказал Амирбек Бабажанов корреспонденту Sputnik.

В то же время подобная трансформация актуальна также для людей с протезами, перенесших ампутацию верхних или нижних конечностей. Инновационность продукта заключается в том, что людям с ограниченными возможностями так легче надевать и снимать протезы, пояснил победитель конкурса.
© Foto : Фонд содействия инновациямСтартап-разработка от узбекского студента Амирбека Бабажанова
Стартап-разработка от узбекского студента Амирбека Бабажанова - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Стартап-разработка от узбекского студента Амирбека Бабажанова
© Foto : Фонд содействия инновациям
По его словам, отличительными чертами изделия являются легкий способ застегивания и расстегивания, а также высокое качество материалов и пошива.

"У меня есть образец, и когда я выхожу с ним на улицу, у меня спрашивают, где я его купил, где можно приобрести такую продукцию. Поэтому, я думаю, люди будут покупать", — предположил разработчик.

Полученные в рамках конкурса средства, по его словам, пойдут на приобретение необходимых материалов и оборудования, на аренду помещения, а также на модернизацию продукции.
Начало заявочной компании для следующего конкурса "Студенческий стартап" запланировано на начало 2024 года. Вся информация появится на сайте Фонда содействия инновациям.
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