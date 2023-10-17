https://uz.sputniknews.ru/20231017/innovatsionnaya-odejda-ideyu-uzbekistantsa-podderjali-v-rf-40037059.html

Инновационная одежда: идею узбекистанца поддержали в РФ

Инновационная одежда: идею узбекистанца поддержали в РФ

Выходец из Джизака получил российский грант на создание особой одежды, которая подойдет мусульманам, совершающим малое омовение, а также людям с ограниченными возможностями здоровья.

2023-10-17T15:19+0500

2023-10-17T15:19+0500

2023-10-17T15:41+0500

узбекистан

общество

студент

стартап

разработка

инновации

одежда

мусульмане

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik, Михаил Воробьев. В Москве назвали победителей конкурса "Студенческий стартап", проведенного российским Фондом содействия инновациям.В мероприятии приняли участие начинающие предприниматели из разных стран, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.В 2023 году заявки на участие в конкурсе подали более 6 тыс. студентов из 29 российских вузов.В прошлом году была определена 1 тыс. победителей, каждый из которых получил 1 млн руб. В этом году таких грантов удостоились уже 1,5 тыс. студенческих проектов.После заключения договора с Фондом содействия инновациям каждый победитель в течение года должен будет создать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт своего стартапа, а также представить отчет о развитии.Грант в рамках конкурса получил и узбекистанец Амирбек Бабажанов. Денежную поддержку получил его проект по созданию одежды UMMA, предназначенной для мусульман и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).Амирбек — инженер-технолог легкой промышленности, выпускник Казанского национального исследовательского технологического университета.Идея создания стартапа пришла ему в голову, когда он обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются приверженцы ислама при выполнении малого омовения.В то же время подобная трансформация актуальна также для людей с протезами, перенесших ампутацию верхних или нижних конечностей. Инновационность продукта заключается в том, что людям с ограниченными возможностями так легче надевать и снимать протезы, пояснил победитель конкурса.По его словам, отличительными чертами изделия являются легкий способ застегивания и расстегивания, а также высокое качество материалов и пошива.Полученные в рамках конкурса средства, по его словам, пойдут на приобретение необходимых материалов и оборудования, на аренду помещения, а также на модернизацию продукции.Начало заявочной компании для следующего конкурса "Студенческий стартап" запланировано на начало 2024 года. Вся информация появится на сайте Фонда содействия инновациям.

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Михаил Воробьев

Михаил Воробьев

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Михаил Воробьев

узбекистан россия конкурс студенческих стартапов фонд содействий инновациям