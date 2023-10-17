https://uz.sputniknews.ru/20231017/kazan-samarkand-soglasheniye-sotrudnichestvo-turizm-40039018.html
Казань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Казань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Подписание документа состоялось на полях глобального инвестиционного форума в сфере туризма, прошедшего в Самарканде
2023-10-17T16:58+0500
2023-10-17T16:58+0500
2023-10-17T17:18+0500
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сотрудничество
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общество
форум
инвестиции
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САМАРКАНД, 17 окт — Sputnik. Казань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает корреспондент Sputnik.Подписание документа состоялось на полях глобального инвестиционного форума в сфере туризма в рамках 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, проходящей в Самарканде. Напомним, в эти дни в Самарканде проходит 25-я сессия Генеральной Ассамблеи UNWTO.В ее рамках также проходит выставка туристического и инвестиционного потенциала Узбекистана.
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узбекистан самарканд казань подписание соглашение туризм сотрудничество инвестиционный форум 25-я сессия генассамблея всемирная туристская организация
узбекистан самарканд казань подписание соглашение туризм сотрудничество инвестиционный форум 25-я сессия генассамблея всемирная туристская организация
Казань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
16:58 17.10.2023 (обновлено: 17:18 17.10.2023)
Подписание документа состоялось на полях глобального инвестиционного форума в сфере туризма, прошедшего в Самарканде.
САМАРКАНД, 17 окт — Sputnik. Казань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает корреспондент Sputnik.
Подписание документа состоялось на полях глобального инвестиционного форума в сфере туризма в рамках 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, проходящей в Самарканде.
"В основном наше сотрудничество складывается в обмене баннерной рекламой и новостями в соцсетях в наших городах. А также участие в событийных мероприятиях, например, в гастрономическом фестивале "Вкусная Казань", где также могут участвовать рестораны Самарканда", — рассказала директор комитета по развитию туризма города Казани Дарья Санникова.
Напомним, в эти дни в Самарканде проходит 25-я сессия Генеральной Ассамблеи UNWTO.
В ее рамках также проходит выставка туристического и инвестиционного потенциала Узбекистана.