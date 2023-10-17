https://uz.sputniknews.ru/20231017/kazan-samarkand-soglasheniye-sotrudnichestvo-turizm-40039018.html

Казань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Казань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Подписание документа состоялось на полях глобального инвестиционного форума в сфере туризма, прошедшего в Самарканде

2023-10-17T16:58+0500

2023-10-17T16:58+0500

2023-10-17T17:18+0500

узбекистан

самарканд

сессия

сотрудничество

казань

туризм

общество

форум

инвестиции

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САМАРКАНД, 17 окт — Sputnik. Казань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает корреспондент Sputnik.Подписание документа состоялось на полях глобального инвестиционного форума в сфере туризма в рамках 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, проходящей в Самарканде. Напомним, в эти дни в Самарканде проходит 25-я сессия Генеральной Ассамблеи UNWTO.В ее рамках также проходит выставка туристического и инвестиционного потенциала Узбекистана.

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