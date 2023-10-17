https://uz.sputniknews.ru/20231017/konsulstvo-rf-v-samarkande-mojet-otkrytsya-v-skorom-vremeni--posolstvo-40051144.html

Консульство РФ в Самарканде может открыться в скором времени — посольство

Консульство РФ в Самарканде может открыться в скором времени — посольство

Уже ведется поиск здания и подбор персонала, рассказал посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.

2023-10-17T20:02+0500

2023-10-17T20:02+0500

2023-10-17T20:52+0500

узбекистан

самарканд

россия

посольство россии в узбекистане

консульство

олег мальгинов

политика

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Посольство России в Узбекистане надеется открыть консульство в Самарканде в ближайшее время. Уже ведется поиск здания и подбор персонала, сообщил РИА Новости посол РФ Олег Мальгинов.Напомним, межправительственное соглашение об учреждении генерального консульства России в Самарканде было подписано в начале октября в ходе визита Шавката Мирзиёева в Москву.Олег Мальгинов подчеркнул, что соглашение является важным этапом поступательно расширяющегося сотрудничества между Россией и Узбекистаном.По мнению главы диппредставительства, в последнее время в Самарканде проходит множество важных мероприятий, как российско-узбекских, так и по линии международных организаций, ШОС и СНГ. При этом город стал не только политической площадкой республики, но является культурной и туристической столицей Узбекистана, а туристический поток из России в Узбекистан в 2023 году увеличился почти в два раза."Безусловно, совокупность этих факторов требует более интенсивного консульского сопровождения российских граждан в регионе", - добавил посол.

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