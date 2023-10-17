https://uz.sputniknews.ru/20231017/mirziyoev-si-tszinpin-peregovory-40049540.html
Мирзиёев обсудил с Си Цзиньпином инициативу "Пояс и путь"
Мирзиёев обсудил с Си Цзиньпином инициативу "Пояс и путь"
Переговоры прошли в рамках визита президента Узбекистана в Пекин.
2023-10-17T19:03+0500
2023-10-17T19:03+0500
2023-10-17T19:33+0500
узбекистан
китай
политика
шавкат мирзиёев
си цзиньпин
один пояс-один путь
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев поздравил китайского лидера с Днем образования Китая и десятилетием инициативы "Один пояс, один путь".Как отметили главы государств, в последние годы объемы китайских инвестиций в Узбекистан увеличились в пять раз, количество компаний – в три раза. С начала этого года объёмы взаимной торговли выросли на 36%. Ожидается, что этот показатель до конца года превысит отметку в $10 млрд. Оба лидера согласились, что есть возможность довести товарооборот до $20 млрд в ближайшие пять лет.Выражена заинтересованность в расширении портфеля высокотехнологичных проектов путем совместной организации выпуска инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.Лидеры двух стран высоко оценили результаты сотрудничества в торгово-экономической, культурной, образовательной, туристической сферахГлавы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Пекине. В рамках визита он примет участие в третьем Международном форуме "Один пояс, один путь".
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узбекистан китай визит шавкат мирзиёев си цзиньпин переговоры пояс путь сотрудничество
узбекистан китай визит шавкат мирзиёев си цзиньпин переговоры пояс путь сотрудничество
Мирзиёев обсудил с Си Цзиньпином инициативу "Пояс и путь"
19:03 17.10.2023 (обновлено: 19:33 17.10.2023)
Переговоры прошли в рамках визита президента Узбекистана в Пекин.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев поздравил китайского лидера с Днем образования Китая и десятилетием инициативы "Один пояс, один путь".
"За короткий исторический период инициатива "Пояса и пути" превратилась в востребованную, инклюзивную и открытую платформу взаимодействия в целях достижения всеобщего прогресса и процветания", - сказал президент Узбекистана, подчеркнув, что Узбекистан привержен дальнейшему углублению отношений с Китаем.
Как отметили главы государств, в последние годы объемы китайских инвестиций в Узбекистан увеличились в пять раз, количество компаний – в три раза. С начала этого года объёмы взаимной торговли выросли на 36%. Ожидается, что этот показатель до конца года превысит отметку в $10 млрд. Оба лидера согласились, что есть возможность довести товарооборот до $20 млрд в ближайшие пять лет.
Выражена заинтересованность в расширении портфеля высокотехнологичных проектов путем совместной организации выпуска инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Лидеры двух стран высоко оценили результаты сотрудничества в торгово-экономической, культурной, образовательной, туристической сферах
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
"По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" по реализации выдвинутых инициатив. В завершение переговоров лидер нашей страны пригласил Председателя КНР посетить с визитом Узбекистан", - сообщает пресс-служба.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Пекине. В рамках визита он примет участие в третьем Международном форуме "Один пояс, один путь".