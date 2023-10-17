https://uz.sputniknews.ru/20231017/mirziyoev-si-tszinpin-peregovory-40049540.html

Мирзиёев обсудил с Си Цзиньпином инициативу "Пояс и путь"

Мирзиёев обсудил с Си Цзиньпином инициативу "Пояс и путь"

Переговоры прошли в рамках визита президента Узбекистана в Пекин.

2023-10-17T19:03+0500

2023-10-17T19:03+0500

2023-10-17T19:33+0500

узбекистан

китай

политика

шавкат мирзиёев

си цзиньпин

один пояс-один путь

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев поздравил китайского лидера с Днем образования Китая и десятилетием инициативы "Один пояс, один путь".Как отметили главы государств, в последние годы объемы китайских инвестиций в Узбекистан увеличились в пять раз, количество компаний – в три раза. С начала этого года объёмы взаимной торговли выросли на 36%. Ожидается, что этот показатель до конца года превысит отметку в $10 млрд. Оба лидера согласились, что есть возможность довести товарооборот до $20 млрд в ближайшие пять лет.Выражена заинтересованность в расширении портфеля высокотехнологичных проектов путем совместной организации выпуска инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.Лидеры двух стран высоко оценили результаты сотрудничества в торгово-экономической, культурной, образовательной, туристической сферахГлавы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Пекине. В рамках визита он примет участие в третьем Международном форуме "Один пояс, один путь".

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