https://uz.sputniknews.ru/20231017/navoi-tes-remont-minenergo-40026806.html

На Навоийской ТЭС завершили капитальный ремонт

На Навоийской ТЭС завершили капитальный ремонт

Ремонтные работы приводили 150 специалистов АО "Узбекэнерготаъмир" и японской компании "Mitsubishi Corporation".

2023-10-17T09:43+0500

2023-10-17T09:43+0500

2023-10-17T09:47+0500

общество

тэс

министерство энергетики узбекистана

парогазовая установка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. На Навоийской ТЭС завершили капитальный ремонт на парогазовой установке № 1 мощностью 478 МВт, и энергоблок присоединили к единой энергосистеме страны, сообщает Минэнерго. Работы велись 24 часа в сутки, для этого был создан специальный штаб, уточняют в сообщении. Цель проведенного ремонта — обеспечение выработки для потребителей качественной электрической и тепловой энергии в осенне-зимний период.

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