https://uz.sputniknews.ru/20231017/navoi-tes-remont-minenergo-40026806.html
На Навоийской ТЭС завершили капитальный ремонт
На Навоийской ТЭС завершили капитальный ремонт
Ремонтные работы приводили 150 специалистов АО "Узбекэнерготаъмир" и японской компании "Mitsubishi Corporation".
2023-10-17T09:43+0500
2023-10-17T09:43+0500
2023-10-17T09:47+0500
общество
тэс
министерство энергетики узбекистана
парогазовая установка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. На Навоийской ТЭС завершили капитальный ремонт на парогазовой установке № 1 мощностью 478 МВт, и энергоблок присоединили к единой энергосистеме страны, сообщает Минэнерго. Работы велись 24 часа в сутки, для этого был создан специальный штаб, уточняют в сообщении. Цель проведенного ремонта — обеспечение выработки для потребителей качественной электрической и тепловой энергии в осенне-зимний период.
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узбекистан навоийская тэс минэнерго общество тэс ремонт ремонтные работы парогазовая установка энергоблок японская компания mitsubishi corporation узбекэнерготаъмир выработка электричества тепловая энергия осенне-зимний период
узбекистан навоийская тэс минэнерго общество тэс ремонт ремонтные работы парогазовая установка энергоблок японская компания mitsubishi corporation узбекэнерготаъмир выработка электричества тепловая энергия осенне-зимний период
На Навоийской ТЭС завершили капитальный ремонт
09:43 17.10.2023 (обновлено: 09:47 17.10.2023)
Ремонтные работы проводили 150 специалистов АО "Узбекэнерготаъмир" и японской компании "Mitsubishi Corporation".
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
На Навоийской ТЭС завершили капитальный ремонт на парогазовой установке № 1 мощностью 478 МВт, и энергоблок присоединили к единой энергосистеме страны, сообщает Минэнерго
.
"К ремонтным работам были привлечены 150 специалистов АО "Узбекэнерготаъмир" и японской компании "Mitsubishi Corporation"", — говорится в сообщении.
Работы велись 24 часа в сутки, для этого был создан специальный штаб, уточняют в сообщении.
"Все мероприятия осуществлены без ущерба основному производственному процессу. Сейчас парогазовая установка работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Цель проведенного ремонта — обеспечение выработки для потребителей качественной электрической и тепловой энергии в осенне-зимний период.