https://uz.sputniknews.ru/20231017/osen-v-botanicheskom-sadu--foto-40041373.html
Осень в Ботаническом саду — фото
Осень в Ботаническом саду — фото
Ботанический сад был и остается популярным местом отдыха для всех жителей Ташкента. Осенью это место становится по-особенному прекрасным, притягивая к себе все больше внимания.
2023-10-17T22:03+0500
2023-10-17T22:03+0500
2023-10-17T22:03+0500
фото
узбекистан
общество
ташкент
ботанический сад
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фото узбекистан ташкет ботанический сад осень красивые фото посетители
фото узбекистан ташкет ботанический сад осень красивые фото посетители
Осень в Ботаническом саду — фото
Ботанический сад был и остается популярным местом отдыха для всех жителей Ташкента. Осенью это место становится по-особенному прекрасным, притягивая к себе все больше внимания. Sputnik подготовил для вас фотографии сада таким, каким его видят посетители.
© Sputnik/Зафар Халилов
Семейная прогулка по саду
Семейная прогулка по саду
© Sputnik/Зафар Халилов
Что может быть лучше горячего чая и свежего воздуха?
Что может быть лучше горячего чая и свежего воздуха?
© Sputnik/Зафар Халилов
Идеальное место для дружеских встреч
Идеальное место для дружеских встреч
© Sputnik/Зафар Халилов
Яркая листва барбариса
© Sputnik/Зафар Халилов
Дорожка, усыпанная листвой
Дорожка, усыпанная листвой
© Sputnik/Зафар Халилов
Желтеющая рябина
© Sputnik/Зафар Халилов
Оранжевые ягоды пираканты
Оранжевые ягоды пираканты
© Sputnik/Зафар Халилов
Рубиновые ягоды боярышника
Рубиновые ягоды боярышника
© Sputnik/Зафар Халилов
Красный клен в Китае и Японии считается символом влюбленных.
Красный клен в Китае и Японии считается символом влюбленных.
© Sputnik/Зафар Халилов
Алые листья клена на фоне вечнозеленых хвойных деревьев
Алые листья клена на фоне вечнозеленых хвойных деревьев
© Sputnik/Зафар Халилов
Аллея в золоте
© Sputnik/Зафар Халилов
Тропинка, ведущая вглубь сада
Тропинка, ведущая вглубь сада
© Sputnik/Зафар Халилов
Пчелка опыляет василек
© Sputnik/Зафар Халилов
Ягоды жимолости маака похожи рубиновые бусины
Ягоды жимолости маака похожи рубиновые бусины
© Sputnik/Зафар Халилов
Аллея, залитая солнечным светом
Аллея, залитая солнечным светом
© Sputnik/Зафар Халилов
Горизонтальные корни болотного кипариса окружают берег водоема
Горизонтальные корни болотного кипариса окружают берег водоема