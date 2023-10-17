Осень в Ботаническом саду — фото

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Ботанический сад был и остается популярным местом отдыха для всех жителей Ташкента. Осенью это место становится по-особенному прекрасным, притягивая к себе все больше внимания. Sputnik подготовил для вас фотографии сада таким, каким его видят посетители.