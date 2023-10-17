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https://uz.sputniknews.ru/20231017/osen-v-botanicheskom-sadu--foto-40041373.html
Осень в Ботаническом саду — фото
Осень в Ботаническом саду — фото
Ботанический сад был и остается популярным местом отдыха для всех жителей Ташкента. Осенью это место становится по-особенному прекрасным, притягивая к себе все больше внимания.
2023-10-17T22:03+0500
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фото
узбекистан
общество
ташкент
ботанический сад
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фото узбекистан ташкет ботанический сад осень красивые фото посетители
фото узбекистан ташкет ботанический сад осень красивые фото посетители

Осень в Ботаническом саду — фото

22:03 17.10.2023
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Ботанический сад был и остается популярным местом отдыха для всех жителей Ташкента. Осенью это место становится по-особенному прекрасным, притягивая к себе все больше внимания. Sputnik подготовил для вас фотографии сада таким, каким его видят посетители.
© Sputnik/Зафар Халилов

Семейная прогулка по саду

Семейная прогулка по саду - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Семейная прогулка по саду

© Sputnik/Зафар Халилов

Что может быть лучше горячего чая и свежего воздуха?

Что может быть лучше горячего чая и свежего воздуха? - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Зафар Халилов

Что может быть лучше горячего чая и свежего воздуха?

© Sputnik/Зафар Халилов

Идеальное место для дружеских встреч

Идеальное место для дружеских встреч - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Идеальное место для дружеских встреч

© Sputnik/Зафар Халилов

Яркая листва барбариса

Яркая листва барбариса - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Яркая листва барбариса

© Sputnik/Зафар Халилов

Дорожка, усыпанная листвой

Дорожка, усыпанная листвой - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Дорожка, усыпанная листвой

© Sputnik/Зафар Халилов

Желтеющая рябина

Желтеющая рябина - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Желтеющая рябина

© Sputnik/Зафар Халилов

Оранжевые ягоды пираканты

Оранжевые ягоды пираканты - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Оранжевые ягоды пираканты

© Sputnik/Зафар Халилов

Рубиновые ягоды боярышника

Рубиновые ягоды боярышника - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Рубиновые ягоды боярышника

© Sputnik/Зафар Халилов

Красный клен в Китае и Японии считается символом влюбленных.

Красный клен в Китае и Японии считается символом влюбленных. - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Красный клен в Китае и Японии считается символом влюбленных.

© Sputnik/Зафар Халилов

Алые листья клена на фоне вечнозеленых хвойных деревьев

Алые листья клена на фоне вечнозеленых хвойных деревьев - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Алые листья клена на фоне вечнозеленых хвойных деревьев

© Sputnik/Зафар Халилов

Аллея в золоте

Аллея в золоте - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Аллея в золоте

© Sputnik/Зафар Халилов

Тропинка, ведущая вглубь сада

Тропинка, ведущая вглубь сада - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Тропинка, ведущая вглубь сада

© Sputnik/Зафар Халилов

Пчелка опыляет василек

Пчелка опыляет василек - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Пчелка опыляет василек

© Sputnik/Зафар Халилов

Ягоды жимолости маака похожи рубиновые бусины

Ягоды жимолости маака похожи рубиновые бусины - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Ягоды жимолости маака похожи рубиновые бусины

© Sputnik/Зафар Халилов

Аллея, залитая солнечным светом

Аллея, залитая солнечным светом - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Аллея, залитая солнечным светом

© Sputnik/Зафар Халилов

Горизонтальные корни болотного кипариса окружают берег водоема

Горизонтальные корни болотного кипариса окружают берег водоема - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik/Зафар Халилов

Горизонтальные корни болотного кипариса окружают берег водоема

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