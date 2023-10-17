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Теплая осень: погода в Ташкенте 17 октября
Теплая осень: погода в Ташкенте 17 октября
В столице Узбекистана во вторник осадков не ожидается, сообщает Узгидромет. 17.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-17T05:02+0500
2023-10-17T05:02+0500
2023-10-17T05:02+0500
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса тепла.
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узбекистан, общество, погода, прогноз погоды, прогноз погоды в ташкенте, погода в ташкенте
узбекистан, общество, погода, прогноз погоды, прогноз погоды в ташкенте, погода в ташкенте
Теплая осень: погода в Ташкенте 17 октября
В столице Узбекистана во вторник осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 20-22 градуса тепла.