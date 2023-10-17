https://uz.sputniknews.ru/20231017/pogoda-tashkent-17-oktyabrya-40019276.html

Теплая осень: погода в Ташкенте 17 октября

Теплая осень: погода в Ташкенте 17 октября

В столице Узбекистана во вторник осадков не ожидается, сообщает Узгидромет. 17.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-17T05:02+0500

2023-10-17T05:02+0500

2023-10-17T05:02+0500

узбекистан

общество

погода

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

погода в ташкенте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/1e/30380835_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_6ee7f2b6fa0c8852879d1b92cfa323c3.png

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса тепла.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, общество, погода, прогноз погоды, прогноз погоды в ташкенте, погода в ташкенте