https://uz.sputniknews.ru/20231017/pogoda-v-uzbekistane-18-oktyabrya-40052074.html

Снова пыль: погода в Узбекистане 18 октября

Снова пыль: погода в Узбекистане 18 октября

В большинстве регионов в среду ожидается усиление ветра и пыльный поземок, сообщает Узгидромет.

2023-10-17T21:32+0500

2023-10-17T21:32+0500

2023-10-17T21:42+0500

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В среду 18 октября на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Ташкентской, Самаркандской, Джизаскской и Сырдарьинской областях возможен небольшой дождь, сообщает Узгидромет.По всей республике кроме Каракалпакстана, Хорезмской области и регионов Ферганской долины ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:В предгорных и горных районах переменная облачность, местами осадки, температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.

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