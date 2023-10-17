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Снова пыль: погода в Узбекистане 18 октября
Снова пыль: погода в Узбекистане 18 октября
В большинстве регионов в среду ожидается усиление ветра и пыльный поземок, сообщает Узгидромет.
2023-10-17T21:32+0500
2023-10-17T21:32+0500
2023-10-17T21:42+0500
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В среду 18 октября на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Ташкентской, Самаркандской, Джизаскской и Сырдарьинской областях возможен небольшой дождь, сообщает Узгидромет.По всей республике кроме Каракалпакстана, Хорезмской области и регионов Ферганской долины ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:В предгорных и горных районах переменная облачность, местами осадки, температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.
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узбекистан общество погода прогноз погоды 18 октября узгидромет
узбекистан общество погода прогноз погоды 18 октября узгидромет
Снова пыль: погода в Узбекистане 18 октября
21:32 17.10.2023 (обновлено: 21:42 17.10.2023)
В большинстве регионов в среду ожидается усиление ветра и пыльный поземок, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
В среду 18 октября на всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Ташкентской, Самаркандской, Джизаскской и Сырдарьинской областях возможен небольшой дождь, сообщает Узгидромет
.
По всей республике кроме Каракалпакстана, Хорезмской области и регионов Ферганской долины ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская бласть: ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 7-12, днем 20-25 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: 5-10, днем 18-23 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 9-14, днем 21-26 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 5-10, днем 20-25 градусов тепла.
В предгорных и горных районах переменная облачность, местами осадки, температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.