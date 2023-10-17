https://uz.sputniknews.ru/20231017/prezident-rossii-pribyl-dlya-uchastiya-v-forume-odin-poyas-odin-put-pekin-40025212.html
Президент России прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"
Президент России прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" 17.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-17T09:11+0500
2023-10-17T09:11+0500
2023-10-17T09:13+0500
пекин
владимир путин
китай
россия
си цзиньпин
один пояс-один путь
политика
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости. Самолет Путина приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду". Как ожидается, вторник, 17 октября глава российского государства начнет с беседы с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После этого ожидаются другие встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Далее состоится церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием. После Путин планирует провести переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В этот день не исключены и другие встречи. Российский лидер приглашен на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча лидеров Китая и России также запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры политиков пройдут в два этапа — в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров.
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политика пекин владимир путин китай россия си цзиньпин один пояс-один путь
политика пекин владимир путин китай россия си цзиньпин один пояс-один путь
Президент России прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"
09:11 17.10.2023 (обновлено: 09:13 17.10.2023)
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости
.
Самолет Путина приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду".
Как ожидается, вторник, 17 октября глава российского государства начнет с беседы с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После этого ожидаются другие встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.
Далее состоится церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием. После Путин планирует провести переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В этот день не исключены и другие встречи.
Российский лидер приглашен на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.
Встреча лидеров Китая и России также запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры политиков пройдут в два этапа — в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров.