https://uz.sputniknews.ru/20231017/samarkand-blagotvoritelnyy-zabeg-samarkand-marathon-2023-40027285.html

В Самарканде пройдет благотворительный забег Samarkand Marathon 2023

В Самарканде пройдет благотворительный забег Samarkand Marathon 2023

Средства, полученные от взносов участников, будут направлены на строительство спортивных детских площадок

2023-10-17T10:06+0500

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узбекистан

самарканд

спорт

марафон

бег

забег

регистан

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Самарканде 4 и 5 ноября состоится благотворительный забег Samarkand Marathon 2023, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.Регистрация участников открыта по следующим дистанциям:Кроме того, в программу впервые включена дистанция 5K для людей с инвалидностью.Участники побегут от площади Регистан мимо главных исторических объектов Самарканда. После окончания первого дня забегов состоится музыкальный вечер.Все средства, полученные от регистрационных взносов участников, направят на строительство спортивных детских площадок.Забеги Samarkand Marathon проходят с 2019 года и помогают решать задачи по привлечению внимания к проблеме инклюзивности объектов культуры и искусства, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного туризма в Узбекистане. Так, к примеру, в этом году событие призвано объединить более пяти тысяч участников со всего мира.

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