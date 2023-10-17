https://uz.sputniknews.ru/20231017/samarkand-blagotvoritelnyy-zabeg-samarkand-marathon-2023-40027285.html
В Самарканде пройдет благотворительный забег Samarkand Marathon 2023
В Самарканде пройдет благотворительный забег Samarkand Marathon 2023
Средства, полученные от взносов участников, будут направлены на строительство спортивных детских площадок
2023-10-17T10:06+0500
2023-10-17T10:06+0500
2023-10-17T10:37+0500
узбекистан
самарканд
спорт
марафон
бег
забег
регистан
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Самарканде 4 и 5 ноября состоится благотворительный забег Samarkand Marathon 2023, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.Регистрация участников открыта по следующим дистанциям:Кроме того, в программу впервые включена дистанция 5K для людей с инвалидностью.Участники побегут от площади Регистан мимо главных исторических объектов Самарканда. После окончания первого дня забегов состоится музыкальный вечер.Все средства, полученные от регистрационных взносов участников, направят на строительство спортивных детских площадок.Забеги Samarkand Marathon проходят с 2019 года и помогают решать задачи по привлечению внимания к проблеме инклюзивности объектов культуры и искусства, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного туризма в Узбекистане. Так, к примеру, в этом году событие призвано объединить более пяти тысяч участников со всего мира.
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узбекистан самарканд спорт марафон забег бег благотворительный забег samarkand marathon 2023 регистрация инклюзивность объекты культура искусство площадь регистан
узбекистан самарканд спорт марафон забег бег благотворительный забег samarkand marathon 2023 регистрация инклюзивность объекты культура искусство площадь регистан
В Самарканде пройдет благотворительный забег Samarkand Marathon 2023
10:06 17.10.2023 (обновлено: 10:37 17.10.2023)
Средства, полученные от взносов участников, будут направлены на строительство спортивных детских площадок.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
В Самарканде 4 и 5 ноября состоится благотворительный забег Samarkand Marathon 2023, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
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Регистрация участников открыта по следующим дистанциям:
4 ноября — 2K: забег для детей от 4-х лет и скандинавская ходьба,
5 ноября — марафон 42.2K, полумарафон 21.1K, забеги на 10K, 5K и 2K.
Кроме того, в программу впервые включена дистанция 5K для людей с инвалидностью.
Участники побегут от площади Регистан мимо главных исторических объектов Самарканда.
После окончания первого дня забегов состоится музыкальный вечер.
Все средства, полученные от регистрационных взносов участников, направят на строительство спортивных детских площадок.
Забеги Samarkand Marathon проходят с 2019 года и помогают решать задачи по привлечению внимания к проблеме инклюзивности объектов культуры и искусства, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного туризма в Узбекистане.
Так, к примеру, в этом году событие призвано объединить более пяти тысяч участников со всего мира.