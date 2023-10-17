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Шавкат Мирзиёев с супругой приняли участие в церемонии встречи в Пекине — фото
Шавкат Мирзиёев с супругой приняли участие в церемонии встречи в Пекине — фото
Глав официальных делегаций, которые прибыли для участия в Международном форуме "Один пояс, один путь", приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.
2023-10-17T19:39+0500
2023-10-17T19:39+0500
2023-10-17T19:39+0500
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шавкат мирзиёев
си цзиньпин
один пояс-один путь
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с супругой приняли участие в официальной церемонии встречи глав делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба главы государства.Глав официальных делегаций, которые прибыли для участия в Международном форуме "Один пояс, один путь", приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.В церемонии также участвовали генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар уль-Хак Какар, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, главы государств и правительств ряда других стран. Состоялось совместное фотографирование.Для глав делегаций организовали театрализованную концертную программу.Основные мероприятия форума состоятся завтра, 18 октября.
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узбекистан китай визит международный форум один пояс один путь си цзиньпин шавкат мирзиёев генеральный секретарь организации объединенных наций антониу гутерриш президенты россии владимир путин казахстана касым-жомарт токаев премьер-министр венгрии виктор орбан исполняющий обязанности премьер-министра пакистана анвар уль-хак какар национальный лидер туркменского народа председатель халк маслахаты туркменистана гурбангулы бердымухамедов
узбекистан китай визит международный форум один пояс один путь си цзиньпин шавкат мирзиёев генеральный секретарь организации объединенных наций антониу гутерриш президенты россии владимир путин казахстана касым-жомарт токаев премьер-министр венгрии виктор орбан исполняющий обязанности премьер-министра пакистана анвар уль-хак какар национальный лидер туркменского народа председатель халк маслахаты туркменистана гурбангулы бердымухамедов
Шавкат Мирзиёев с супругой приняли участие в церемонии встречи в Пекине — фото
Глав официальных делегаций, которые прибыли для участия в Международном форуме "Один пояс, один путь", приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев с супругой приняли участие в официальной церемонии встречи глав делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", сообщает
пресс-служба главы государства.
Глав официальных делегаций, которые прибыли для участия в Международном форуме "Один пояс, один путь", приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.
В церемонии также участвовали генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар уль-Хак Какар, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, главы государств и правительств ряда других стран. Состоялось совместное фотографирование.
Для глав делегаций организовали театрализованную концертную программу.
Основные мероприятия форума состоятся завтра, 18 октября.