https://uz.sputniknews.ru/20231017/shavkat-mirziyoev-s-suprugoy-prinyali-uchastie-v-tseremonii-vstrechi-v-pekine--foto-40049700.html

Шавкат Мирзиёев с супругой приняли участие в церемонии встречи в Пекине — фото

Шавкат Мирзиёев с супругой приняли участие в церемонии встречи в Пекине — фото

Глав официальных делегаций, которые прибыли для участия в Международном форуме "Один пояс, один путь", приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.

2023-10-17T19:39+0500

2023-10-17T19:39+0500

2023-10-17T19:39+0500

узбекистан

китай

политика

шавкат мирзиёев

си цзиньпин

один пояс-один путь

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с супругой приняли участие в официальной церемонии встречи глав делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба главы государства.Глав официальных делегаций, которые прибыли для участия в Международном форуме "Один пояс, один путь", приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.В церемонии также участвовали генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар уль-Хак Какар, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, главы государств и правительств ряда других стран. Состоялось совместное фотографирование.Для глав делегаций организовали театрализованную концертную программу.Основные мероприятия форума состоятся завтра, 18 октября.

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