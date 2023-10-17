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https://uz.sputniknews.ru/20231017/shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-kitae-40023990.html
Как встретили Шавката Мирзиёева и его супругу в Пекине — фото
Как встретили Шавката Мирзиёева и его супругу в Пекине — фото
По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Пекин.
2023-10-17T08:42+0500
2023-10-17T08:48+0500
политика
узбекистан
китай
пекин
визит
один пояс-один путь
шавкат мирзиёев
зироат мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Пекин, сообщает пресс-служба президента РУз.В международном аэропорту "Шоуду" президента встретили министр по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси и другие официальные лица.В честь высоких гостей были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.В ходе визита 17-18 октября запланировано проведение переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, других двусторонних встреч.Лидер Узбекистана примет участие в открытии Международного форума "Один пояс, один путь", в рамках которого выступит с речью на пленарной сессии.
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политика узбекистан китай пекин визит один пояс один путь шавкат мирзиёев зироат мирзиёева
политика узбекистан китай пекин визит один пояс один путь шавкат мирзиёев зироат мирзиёева

Как встретили Шавката Мирзиёева и его супругу в Пекине — фото

08:42 17.10.2023 (обновлено: 08:48 17.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В международном аэропорту "Шоуду" президента встретили министр по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Пекин, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Шоуду" президента встретили министр по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь высоких гостей были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе визита 17-18 октября запланировано проведение переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, других двусторонних встреч.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Узбекистана примет участие в открытии Международного форума "Один пояс, один путь", в рамках которого выступит с речью на пленарной сессии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
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