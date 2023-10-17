Как встретили Шавката Мирзиёева и его супругу в Пекине — фото
08:42 17.10.2023 (обновлено: 08:48 17.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Шоуду" президента встретили министр по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Пекин, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Шоуду" президента встретили министр по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь высоких гостей были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе визита 17-18 октября запланировано проведение переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, других двусторонних встреч.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Узбекистана примет участие в открытии Международного форума "Один пояс, один путь", в рамках которого выступит с речью на пленарной сессии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Пекин
Президент Узбекистана прибыл в Пекин
© Пресс-служба президента Узбекистана