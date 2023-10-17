https://uz.sputniknews.ru/20231017/shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-kitae-40023990.html

Как встретили Шавката Мирзиёева и его супругу в Пекине — фото

Как встретили Шавката Мирзиёева и его супругу в Пекине — фото

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Пекин.

2023-10-17T08:42+0500

2023-10-17T08:42+0500

2023-10-17T08:48+0500

политика

узбекистан

китай

пекин

визит

один пояс-один путь

шавкат мирзиёев

зироат мирзиёева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/11/40020191_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_67c3d59f9b43bec4d3eac30d215f16e2.jpg

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в город Пекин, сообщает пресс-служба президента РУз.В международном аэропорту "Шоуду" президента встретили министр по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси и другие официальные лица.В честь высоких гостей были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.В ходе визита 17-18 октября запланировано проведение переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, других двусторонних встреч.Лидер Узбекистана примет участие в открытии Международного форума "Один пояс, один путь", в рамках которого выступит с речью на пленарной сессии.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика узбекистан китай пекин визит один пояс один путь шавкат мирзиёев зироат мирзиёева