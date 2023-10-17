https://uz.sputniknews.ru/20231017/uzbekistan-belarus-sozdaniye-obschestvo-drujby-40032569.html
Узбекистан и Беларусь создали общество дружбы
Узбекистан и Беларусь создали общество дружбы
Это уже 41-ое по счету страновое общество дружбы созданное в в Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами
2023-10-17T12:52+0500
2023-10-17T12:52+0500
2023-10-17T12:52+0500
общество
узбекистан
беларусь
культура
дружба
дружба народов
мероприятие
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами создали общество "Беларусь-Узбекистан", сообщает Исполнительный комитет СНГ.В состав правления Общества вошли представители различных сфер деятельности, что предполагает активное развитие белорусско-узбекских связей. В сообщении комитета также говорится, что на учредительном собрании отмечалась важность установившихся между Беларусью и Узбекистаном дружественных и доверительных отношений. Причем контакты развиваются по многим направлениям. Народная дипломатия является дополнением и продолжением межгосударственных связей.
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общество культура узбекистан беларусь дружба дружба народов мероприятие общество дружбы правление белорусско-узбекские связи председатель нина иванова временный поверенный рахматулла назаров
общество культура узбекистан беларусь дружба дружба народов мероприятие общество дружбы правление белорусско-узбекские связи председатель нина иванова временный поверенный рахматулла назаров
Узбекистан и Беларусь создали общество дружбы
Это уже 41-ое по счету страновое общество дружбы, созданное в Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
В Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами создали общество "Беларусь-Узбекистан", сообщает Исполнительный комитет СНГ
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В состав правления Общества вошли представители различных сфер деятельности, что предполагает активное развитие белорусско-узбекских связей.
“Создание общества предусматривает проведение широкого спектра мероприятий, которые позволят ближе познакомиться с культурой, историей и традициями Узбекистана. Ряд белорусско-узбекских встреч уже проходил ранее в Доме дружбы и подтвердил огромный интерес белорусской стороны к Узбекистану, в том числе в области литературы и искусства”, — отметила председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова.
В сообщении комитета также говорится, что на учредительном собрании отмечалась важность установившихся между Беларусью и Узбекистаном дружественных и доверительных отношений. Причем контакты развиваются по многим направлениям. Народная дипломатия является дополнением и продолжением межгосударственных связей.
"Особое место в отношениях Узбекистана со странами мира занимает Беларусь. Несмотря на географическое расстояние, сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью развивается динамично, народы двух дружественных стран очень близки и имеют много общего. В основе этого и наши общие исторические корни", — считает временный поверенный в делах Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров.