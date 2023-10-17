https://uz.sputniknews.ru/20231017/uzbekistan-belarus-sozdaniye-obschestvo-drujby-40032569.html

Узбекистан и Беларусь создали общество дружбы

Узбекистан и Беларусь создали общество дружбы

Это уже 41-ое по счету страновое общество дружбы созданное в в Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами

2023-10-17T12:52+0500

2023-10-17T12:52+0500

2023-10-17T12:52+0500

общество

узбекистан

беларусь

культура

дружба

дружба народов

мероприятие

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37246425_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_59e049c8cf2d27c0b599382468899e48.jpg

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Белорусском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами создали общество "Беларусь-Узбекистан", сообщает Исполнительный комитет СНГ.В состав правления Общества вошли представители различных сфер деятельности, что предполагает активное развитие белорусско-узбекских связей. В сообщении комитета также говорится, что на учредительном собрании отмечалась важность установившихся между Беларусью и Узбекистаном дружественных и доверительных отношений. Причем контакты развиваются по многим направлениям. Народная дипломатия является дополнением и продолжением межгосударственных связей.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество культура узбекистан беларусь дружба дружба народов мероприятие общество дружбы правление белорусско-узбекские связи председатель нина иванова временный поверенный рахматулла назаров