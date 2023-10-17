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https://uz.sputniknews.ru/20231017/uzbekistan-delegatsiya-predprinimateli-arxangelsk-oblast-40027496.html
Узбекистан посетит делегация предпринимателей из Архангельской области
Узбекистан посетит делегация предпринимателей из Архангельской области
Визит делегации деловых кругов Архангельской области во главе с губернатором региона в Республику Узбекистан планируется с 15 по 18 ноября этого года.
2023-10-17T10:32+0500
2023-10-17T10:32+0500
экономика
узбекистан
россия
тпп
торгово-промышленная палата узбекистана
визит
делегация
голосование
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Визит делегации деловых кругов Архангельской области во главе с губернатором региона в Узбекистан планируется с 15 по 18 ноября этого года, сообщает пресс-служба ТПП.Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров в формате видеоконференцсвязи с участием представителей профильных министерств и ведомств двух стран.Во встрече приняли приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, заместитель министра экономики Архангельской области Мария Анисимова, президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Виталий Лочехин и другие. Они обсудили вопросы организации визита в Узбекистан делегации деловых кругов Архангельской области во главе с ее губернатором Александром Цыбульским.По итогам переговоров определили конкретные задачи по организации мероприятий, планируемых в рамках этого визита.
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узбекистан россия экономика визит тпп арзангельская область делегация ботиржон асадов мария анисимова виталий лочехин александр цыбульский сотрудничество предпринимательство предприниматели
узбекистан россия экономика визит тпп арзангельская область делегация ботиржон асадов мария анисимова виталий лочехин александр цыбульский сотрудничество предпринимательство предприниматели

Узбекистан посетит делегация предпринимателей из Архангельской области

10:32 17.10.2023
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Деловая встреча. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Об этом стало известно в ходе прошедших переговоров с участием представителей профильных министерств и ведомств двух стран.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Визит делегации деловых кругов Архангельской области во главе с губернатором региона в Узбекистан планируется с 15 по 18 ноября этого года, сообщает пресс-служба ТПП.
Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров в формате видеоконференцсвязи с участием представителей профильных министерств и ведомств двух стран.
© ТПП УзбекистанаУзбекистан посетит делегация предпринимателей из Архангельской области
Узбекистан посетит делегация предпринимателей из Архангельской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Узбекистан посетит делегация предпринимателей из Архангельской области
© ТПП Узбекистана
Во встрече приняли приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, заместитель министра экономики Архангельской области Мария Анисимова, президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Виталий Лочехин и другие.
Они обсудили вопросы организации визита в Узбекистан делегации деловых кругов Архангельской области во главе с ее губернатором Александром Цыбульским.
По итогам переговоров определили конкретные задачи по организации мероприятий, планируемых в рамках этого визита.
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