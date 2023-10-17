https://uz.sputniknews.ru/20231017/uzbekistan-delegatsiya-predprinimateli-arxangelsk-oblast-40027496.html

Узбекистан посетит делегация предпринимателей из Архангельской области

Узбекистан посетит делегация предпринимателей из Архангельской области

Визит делегации деловых кругов Архангельской области во главе с губернатором региона в Республику Узбекистан планируется с 15 по 18 ноября этого года.

2023-10-17T10:32+0500

2023-10-17T10:32+0500

2023-10-17T10:32+0500

экономика

узбекистан

россия

тпп

торгово-промышленная палата узбекистана

визит

делегация

голосование

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Визит делегации деловых кругов Архангельской области во главе с губернатором региона в Узбекистан планируется с 15 по 18 ноября этого года, сообщает пресс-служба ТПП.Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров в формате видеоконференцсвязи с участием представителей профильных министерств и ведомств двух стран.Во встрече приняли приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, заместитель министра экономики Архангельской области Мария Анисимова, президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Виталий Лочехин и другие. Они обсудили вопросы организации визита в Узбекистан делегации деловых кругов Архангельской области во главе с ее губернатором Александром Цыбульским.По итогам переговоров определили конкретные задачи по организации мероприятий, планируемых в рамках этого визита.

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