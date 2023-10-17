Доллар снова подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 18 октября
16:03 17.10.2023 (обновлено: 16:33 17.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана с 18 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 195,07 сумов (-5,98), евро — 12 869,46 сумов (+19,31), рубля — 125,34 сума (+0,21), а китайского юаня — 1 667,43 сума (-1,00), сообщает ЦБ страны.