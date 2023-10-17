https://uz.sputniknews.ru/20231017/uzbekistan-ofitsialnyy-kurs-valyut-18-oktyabrya-40039153.html

Доллар снова подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 18 октября

Доллар снова подешевел — официальный курс валют в Узбекистане на 18 октября

Центральный банк Узбекистана с 18 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-10-17T16:03+0500

2023-10-17T16:03+0500

2023-10-17T16:33+0500

узбекистан

курс валют

курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

евро

доллары

сум

рубль

китайский юань

цб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ee368710e0e7381892c46c67abb7498.jpg

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 195,07 сумов (-5,98), евро — 12 869,46 сумов (+19,31), рубля — 125,34 сума (+0,21), а китайского юаня — 1 667,43 сума (-1,00), сообщает ЦБ страны.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан официальный курс валют цб центральный банк доллар евро рубль сум китайский юань 18 октября 2023