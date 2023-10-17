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https://uz.sputniknews.ru/20231017/uzbekistan-otmena-predostavleniye-dannyx-podtverjdeniye-fakty-40035142.html
В Узбекистане могут отменить предоставление данных, подтверждающих факты
В Узбекистане могут отменить предоставление данных, подтверждающих факты
Это предусматривает законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы оказания государственных услуг", принятый депутатами
2023-10-17T15:36+0500
2023-10-17T15:36+0500
узбекистан
законопроект
законодательная палата олий мажлиса
депутат
депутаты
заседание
общество
госуслуги
проект закона
предпринимательство
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Узбекистане планируют отменить истребование госорганами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах и госорганизациями от населения, в том числе субъектов предпринимательства 15 сведений, подтверждающих факты, а также документов (дипломов, лицензий, разрешений, государственных пошлин, сборов и т.д.). Это предусматривает проект закона, принятый депутатами на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса. Кроме того, вносятся изменения и дополнения по снижению размера госпошлины за государственную регистрацию адвокатских формирований с 2 до 1 БРВ. Принятие законопроекта послужит качественному обеспечению госуслуг, ускорению процессов оцифровки системы государственных услуг разных категорий, сохранению в ведомствах информации о гражданах на основе единых идентификаторов, уточнили в сообщении.
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узбекистан законопроект законодательная палата олий мажлис депутаты заседание государственные услуги система изменения дополнения предпринимательство госпошлина информация документы факты данные
узбекистан законопроект законодательная палата олий мажлис депутаты заседание государственные услуги система изменения дополнения предпринимательство госпошлина информация документы факты данные

В Узбекистане могут отменить предоставление данных, подтверждающих факты

15:36 17.10.2023
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiБизнесмен, читающий документы. Иллюстративное фото
Бизнесмен, читающий документы. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
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Это предусматривает законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы оказания государственных услуг", принятый депутатами.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Узбекистане планируют отменить истребование госорганами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах и госорганизациями от населения, в том числе субъектов предпринимательства 15 сведений, подтверждающих факты, а также документов (дипломов, лицензий, разрешений, государственных пошлин, сборов и т.д.).
Это предусматривает проект закона, принятый депутатами на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.
"В соответствии с ним в 13 законов вносятся соответствующие изменения и дополнения относительно необязательности предоставления информации и документов, подтверждающих факты", — говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Кроме того, вносятся изменения и дополнения по снижению размера госпошлины за государственную регистрацию адвокатских формирований с 2 до 1 БРВ.
Принятие законопроекта послужит качественному обеспечению госуслуг, ускорению процессов оцифровки системы государственных услуг разных категорий, сохранению в ведомствах информации о гражданах на основе единых идентификаторов, уточнили в сообщении.
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