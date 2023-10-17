https://uz.sputniknews.ru/20231017/uzbekistan-otmena-predostavleniye-dannyx-podtverjdeniye-fakty-40035142.html

В Узбекистане могут отменить предоставление данных, подтверждающих факты

В Узбекистане могут отменить предоставление данных, подтверждающих факты

Это предусматривает законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы оказания государственных услуг", принятый депутатами

2023-10-17T15:36+0500

2023-10-17T15:36+0500

2023-10-17T15:36+0500

узбекистан

законопроект

законодательная палата олий мажлиса

депутат

депутаты

заседание

общество

госуслуги

проект закона

предпринимательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22523583_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24f963b1ccb2de4e075592fb893df036.jpg

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Узбекистане планируют отменить истребование госорганами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах и госорганизациями от населения, в том числе субъектов предпринимательства 15 сведений, подтверждающих факты, а также документов (дипломов, лицензий, разрешений, государственных пошлин, сборов и т.д.). Это предусматривает проект закона, принятый депутатами на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса. Кроме того, вносятся изменения и дополнения по снижению размера госпошлины за государственную регистрацию адвокатских формирований с 2 до 1 БРВ. Принятие законопроекта послужит качественному обеспечению госуслуг, ускорению процессов оцифровки системы государственных услуг разных категорий, сохранению в ведомствах информации о гражданах на основе единых идентификаторов, уточнили в сообщении.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан законопроект законодательная палата олий мажлис депутаты заседание государственные услуги система изменения дополнения предпринимательство госпошлина информация документы факты данные