https://uz.sputniknews.ru/20231018/kitay-investory-proizvodstvo-iskusstvennaya-koja-40058212.html

Китай заинтересован в производстве искусственной кожи в Узбекистане

Китай заинтересован в производстве искусственной кожи в Узбекистане

Китайская сторона выразила заинтересованность в реализации инвестиционного проекта по производству искусственной кожи с узбекскими предпринимателями.

2023-10-18T11:41+0500

2023-10-18T11:41+0500

2023-10-18T11:53+0500

экономика

узбекистан

китай

узчармсаноат

встреча

договор

иностранные инвесторы

кожа

обувь

производство

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Китайские инвесторы заинтересованы в производстве искусственной кожи в Узбекистане, сообщает пресс-служба Узчармсаноат.Об этом шла речь на встрече председателя ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддина Бобоева с представителями промышленности и торговли города Дунгуань (Китай). Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества в сфере кожевенной промышленности, открытие совместных предприятий и обмен опытом в выставочной деятельностиТак, в ходе переговоров планируют рассмотреть инвестпроекты, направленные на создание производства искусственной кожи в Узбекистане, производство кожгалантереи на условиях аутсорсинга, а также поставку химикатов, необходимых для изготовления кожаных изделий.Предварительные договоренности о расширении сотрудничества будут заключены в ходе переговоров в рамках 15-й международной выставки кожи, обуви, галантереи, меха, шерсти и локализованной продукции UzCharmExpo-Eurasia-2023. Напомним, международная выставка проходит 18 — 20 октября в Ташкенте.

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