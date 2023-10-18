https://uz.sputniknews.ru/20231018/kitay-investory-proizvodstvo-iskusstvennaya-koja-40058212.html
Китай заинтересован в производстве искусственной кожи в Узбекистане
Китай заинтересован в производстве искусственной кожи в Узбекистане
Китайская сторона выразила заинтересованность в реализации инвестиционного проекта по производству искусственной кожи с узбекскими предпринимателями.
2023-10-18T11:41+0500
2023-10-18T11:41+0500
2023-10-18T11:53+0500
экономика
узбекистан
китай
узчармсаноат
встреча
договор
иностранные инвесторы
кожа
обувь
производство
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Китайские инвесторы заинтересованы в производстве искусственной кожи в Узбекистане, сообщает пресс-служба Узчармсаноат.Об этом шла речь на встрече председателя ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддина Бобоева с представителями промышленности и торговли города Дунгуань (Китай). Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества в сфере кожевенной промышленности, открытие совместных предприятий и обмен опытом в выставочной деятельностиТак, в ходе переговоров планируют рассмотреть инвестпроекты, направленные на создание производства искусственной кожи в Узбекистане, производство кожгалантереи на условиях аутсорсинга, а также поставку химикатов, необходимых для изготовления кожаных изделий.Предварительные договоренности о расширении сотрудничества будут заключены в ходе переговоров в рамках 15-й международной выставки кожи, обуви, галантереи, меха, шерсти и локализованной продукции UzCharmExpo-Eurasia-2023. Напомним, международная выставка проходит 18 — 20 октября в Ташкенте.
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экономика узбекистан китай узчармсаноат встреча договор иностранные инвесторы искусственная кожа обувь производство
экономика узбекистан китай узчармсаноат встреча договор иностранные инвесторы искусственная кожа обувь производство
Китай заинтересован в производстве искусственной кожи в Узбекистане
11:41 18.10.2023 (обновлено: 11:53 18.10.2023)
В рамках 15-й международной выставки кожи, обуви, галантереи, меха, шерсти и локализованной продукции UzCharmExpo-Eurasia-2023 состоялась встреча председателя ассоциации "Узчармсаноат" с представителями промышленности и торговли китайского города Дунгуань.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Китайские инвесторы заинтересованы в производстве искусственной кожи в Узбекистане, сообщает пресс-служба Узчармсаноат
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Об этом шла речь на встрече председателя ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддина Бобоева с представителями промышленности и торговли города Дунгуань (Китай). Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества в сфере кожевенной промышленности, открытие совместных предприятий и обмен опытом в выставочной деятельности
Так, в ходе переговоров планируют рассмотреть инвестпроекты, направленные на создание производства искусственной кожи в Узбекистане, производство кожгалантереи на условиях аутсорсинга, а также поставку химикатов, необходимых для изготовления кожаных изделий.
“В ходе встречи руководители компаний Dongguan Shenfeng New Material и Guandong Shenfeng Eco Technology выразили заинтересованность в реализации инвестиционного проекта по производству искусственной кожи с узбекскими предпринимателями. По словам менеджеров этих компаний, сегодня в Узбекистане существует высокий спрос на производство данного вида продукции. Удобная логистика и большой рынок сбыта способствуют дальнейшему расширению экспорта продукции”, — говорится в сообщении.
Предварительные договоренности о расширении сотрудничества будут заключены в ходе переговоров в рамках 15-й международной выставки кожи, обуви, галантереи, меха, шерсти и локализованной продукции UzCharmExpo-Eurasia-2023.
Напомним, международная выставка проходит 18 — 20 октября в Ташкенте.