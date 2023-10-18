https://uz.sputniknews.ru/20231018/knr-protiv-blokovaya-politika-sanktsiy-40055773.html

КНР не приемлет блоковую политику и выступает против санкций — Си Цзиньпин

КНР не приемлет блоковую политику и выступает против санкций — Си Цзиньпин

Си Цзиньпин заявил о неприемлемости блоковой политики

2023-10-18T09:08+0500

2023-10-18T09:08+0500

2023-10-18T09:08+0500

политика

китай

пекин

один пояс-один путь

международный форум "один пояс, один путь" в пекине

си цзиньпин

экономика

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает РИА Новости.Си Цзиньпин также заявил, что Китай не преследует изолированную модернизацию для одного себя, готов прикладывать усилия для реализации модернизации всех стран мира.Сообщается также, что объем внешней торговли Китая товарами и услугами в ближайшие пять лет превысит $32 триллиона и $5 триллионов соответственно.Напомним, что для участия в третьем международном форуме "Один пояс, один путь", в Пекине находятся президенты Узбекистана, Российской Федерации, Казахстана и ряда других стран.

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политика экономика китай пекин один пояс-один путь международный форум си цзиньпин