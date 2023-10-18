https://uz.sputniknews.ru/20231018/mirziyoyev-vstrecha-glava-energetika-kompaniya-kitay-40068080.html

Мирзиёев встретился с главой крупнейшей энергетической компании Китая

Мирзиёев встретился с главой крупнейшей энергетической компании Китая

Стороны достигли договоренности о принятии "дорожной карты" по ускорению совместных проектов

2023-10-18T14:15+0500

2023-10-18T14:15+0500

2023-10-18T14:33+0500

узбекистан

пекин

китай

компания

президент

шавкат мирзиёев

встреча

сотрудничество

энергетика

рабочий визит

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "State Grid" Синь Баоаня, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча прошла в рамках программы рабочего визита главы Узбекистана в город Пекин.Особое внимание уделили подготовке квалифицированных специалистов для энергетической отрасли Узбекистана.По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" по ускорению совместных проектов. Для справки: Электросетевая корпорация Китая является ведущей глобальной компанией отрасли, занимает лидирующие позиции в рейтинге Fortune Global 500.Имеет большой опыт реализации масштабных проектов по строительству и эксплуатации сетей электропередач, в том числе в зарубежных странах. Активы достигают 800 миллиардов долларов США.

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