https://uz.sputniknews.ru/20231018/mirziyoyev-vstrecha-glava-energetika-kompaniya-kitay-40068080.html
Мирзиёев встретился с главой крупнейшей энергетической компании Китая
Мирзиёев встретился с главой крупнейшей энергетической компании Китая
Стороны достигли договоренности о принятии "дорожной карты" по ускорению совместных проектов
2023-10-18T14:15+0500
2023-10-18T14:15+0500
2023-10-18T14:33+0500
узбекистан
пекин
китай
компания
президент
шавкат мирзиёев
встреча
сотрудничество
энергетика
рабочий визит
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "State Grid" Синь Баоаня, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча прошла в рамках программы рабочего визита главы Узбекистана в город Пекин.Особое внимание уделили подготовке квалифицированных специалистов для энергетической отрасли Узбекистана.По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" по ускорению совместных проектов. Для справки: Электросетевая корпорация Китая является ведущей глобальной компанией отрасли, занимает лидирующие позиции в рейтинге Fortune Global 500.Имеет большой опыт реализации масштабных проектов по строительству и эксплуатации сетей электропередач, в том числе в зарубежных странах. Активы достигают 800 миллиардов долларов США.
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узбекистан пекин китай президент шавкат мирзиёев встреча сотрудничество энергетика проекты председатель компания state grid синь баоань рабочий визит электросетевая корпорация договоренность дорожная карта
узбекистан пекин китай президент шавкат мирзиёев встреча сотрудничество энергетика проекты председатель компания state grid синь баоань рабочий визит электросетевая корпорация договоренность дорожная карта
Мирзиёев встретился с главой крупнейшей энергетической компании Китая
14:15 18.10.2023 (обновлено: 14:33 18.10.2023)
Стороны достигли договоренности о принятии "дорожной карты" по ускорению совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "State Grid" Синь Баоаня, сообщает пресс-служба
главы государства.
Встреча прошла в рамках программы рабочего визита главы Узбекистана в город Пекин.
"Были обсуждены вопросы реализации перспективных проектов с участием указанной китайской компании, в том числе по строительству высоковольтных линий электропередачи и модернизации инфраструктурных объектов, с внедрением передовых инжиниринговых решений и высоких технологий", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили подготовке квалифицированных специалистов для энергетической отрасли Узбекистана.
По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" по ускорению совместных проектов.
Для справки: Электросетевая корпорация Китая является ведущей глобальной компанией отрасли, занимает лидирующие позиции в рейтинге Fortune Global 500.
Имеет большой опыт реализации масштабных проектов по строительству и эксплуатации сетей электропередач, в том числе в зарубежных странах. Активы достигают 800 миллиардов долларов США.