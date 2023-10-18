Доллар и евро выросли — официальный курс валют в Узбекистане на 19 октября
16:04 18.10.2023 (обновлено: 17:24 18.10.2023)
© Sputnik / Нина ЗотинаДенежные купюры: евро и США.
© Sputnik / Нина Зотина
Центральный банк Узбекистана с 19 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 206,93 сума (+11,86), евро — 12 901,50 сумов (+32,04), рубля — 125,49 сумов (+0,15), а китайского юаня — 1 668,89 сумов (+1,46), сообщает ЦБ страны.