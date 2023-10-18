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https://uz.sputniknews.ru/20231018/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-19-oktyabrya-40076597.html
Доллар и евро выросли — официальный курс валют в Узбекистане на 19 октября
Доллар и евро выросли — официальный курс валют в Узбекистане на 19 октября
Центральный банк Узбекистана с 19 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-10-18T16:04+0500
2023-10-18T17:24+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 206,93 сума (+11,86), евро — 12&nbsp;901,50 сумов (+32,04), рубля — 125,49 сумов (+0,15), а китайского юаня — 1 668,89 сумов (+1,46), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют сум доллар евро цб центральный банк 19 октября 2023 рубль китайский юань
узбекистан курс валют сум доллар евро цб центральный банк 19 октября 2023 рубль китайский юань

Доллар и евро выросли — официальный курс валют в Узбекистане на 19 октября

16:04 18.10.2023 (обновлено: 17:24 18.10.2023)
© Sputnik / Нина ЗотинаДенежные купюры: евро и США.
Денежные купюры: евро и США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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Центральный банк Узбекистана с 19 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 206,93 сума (+11,86), евро — 12 901,50 сумов (+32,04), рубля — 125,49 сумов (+0,15), а китайского юаня — 1 668,89 сумов (+1,46), сообщает ЦБ страны.
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