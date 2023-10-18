https://uz.sputniknews.ru/20231018/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-19-oktyabrya-40076597.html

Доллар и евро выросли — официальный курс валют в Узбекистане на 19 октября

Доллар и евро выросли — официальный курс валют в Узбекистане на 19 октября

Центральный банк Узбекистана с 19 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-10-18T16:04+0500

2023-10-18T16:04+0500

2023-10-18T17:24+0500

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 206,93 сума (+11,86), евро — 12 901,50 сумов (+32,04), рубля — 125,49 сумов (+0,15), а китайского юаня — 1 668,89 сумов (+1,46), сообщает ЦБ страны.

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