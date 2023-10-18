https://uz.sputniknews.ru/20231018/otvet-putin-bayden-slova-podavleniye-pogovorka-40057426.html

Век живи — век учись: ответ Путина Байдену на слова про желание подавить его

Век живи — век учись: ответ Путина Байдену на слова про желание подавить его

По словам Владимира Путина, стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам

2023-10-18T10:44+0500

2023-10-18T10:44+0500

2023-10-18T11:42+0500

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президент сша

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Владимир Путин, комментируя заявление президента США Джо Байдена про желание "подавить" его, напомнил в интервью телеканалу "Россия 24" про известную поговорку, сообщает РИА Новости.По словам главы России, стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам. Он отметил, что представители США с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это, протокольно улыбаясь и хлопая всех по плечу. Однако уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, подчеркнул Путин. Он добавил, что Вашингтону есть еще чему учиться, в частности — умению искать компромиссы.Президент также выразил мнение, что слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом. Он подчеркнул, что подавить их невозможно и их придется учитывать.Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина. В Кремле ответили, что подобные попытки Вашингтона обречены на провал. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

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