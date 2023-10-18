https://uz.sputniknews.ru/20231018/prognoz-pogoda-po-uzbekistanu-19-oktyabrya-40078676.html

Будут ли осадки — прогноз погоды по Узбекистану на 19 октября

Будут ли осадки — прогноз погоды по Узбекистану на 19 октября

Синоптики сообщают о переменной облачности на большей части территории страны.

2023-10-18T16:58+0500

2023-10-18T16:58+0500

2023-10-18T17:29+0500

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прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В четверг практически по всей стране ожидается восточный ветер, 7-12 м/с, лишь по Ферганской долине скорость ветра составит 5-10 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в горных районах местами дожди, прогнозируют в Узгидромет. Температура воздуха:

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