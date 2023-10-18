Будут ли осадки — прогноз погоды по Узбекистану на 19 октября
16:58 18.10.2023 (обновлено: 17:29 18.10.2023)
© Sputnik/Элина БекназароваОсень в Ташкенте.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Синоптики сообщают о переменной облачности на большей части территории страны.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В четверг практически по всей стране ожидается восточный ветер, 7-12 м/с, лишь по Ферганской долине скорость ветра составит 5-10 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в горных районах местами дожди, прогнозируют в Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 4-9, днем 17-22 градуса тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 7-12, днем 20-25 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 7-12, днем 20-25 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 9-14, днем 23-28 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 5-10, днем 20-25 градуса тепла;
горные районы: ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла.