https://uz.sputniknews.ru/20231018/putin-pekin-konferentsiya-itog-vizit-kitay-glavnoye-40075201.html

Путин выступил на конференции по итогам визита в Китай — главные заявления

Путин выступил на конференции по итогам визита в Китай — главные заявления

Общие угрозы для России и Китая, товарооборот, инициатива "Один пояс — один путь", палестино-израильскоий конфликт, переговоры с Украиной — основные заявления Путина по итогам визита в Пекин

2023-10-18T17:23+0500

2023-10-18T17:23+0500

2023-10-18T17:23+0500

россия

китай

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украина

сша

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает РИА Новости. В Пекине прошли Международный форум "Один пояс, один путь" и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.Общие угрозы для России и КитаяВнешние конфликты — это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения, заявил президент РФ. Про товарооборот с Китаем Объем товарооборота России и КНР реально впечатляет, Россия занимает высокое место среди торговых партнеров Китая, отметил Путин.Президент также отметил, что Россия занимает высокое место в числе торговых партнеров КНР.Китайская инициатива "Один пояс — один путь"Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь", заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, и России.Обострение палестино-израильского конфликтаПрезидент РФ полагает, что основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта, такое впечатление у него сложилось после разговора с пятью лидерами региона.Последствия поставок ATACMS УкраинеПоставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от таких поставок не будет, заявил Путин.Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.США все больше втягиваются в конфликт на УкраинеСША имеют отношение к конфликту на Украине, все больше лично в него втягиваются, заявил президент России.Путин призвал палестинское общество стремиться к единствуВнутри палестинского общества есть противоречия, нужно стремиться к единству, но это их дело, Россия не может "руководить этим процессом", заявил президент РФ.Переговоры с УкраинойПутин заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.Заявления США о "проигранном" конфликте на Украине — комментарий ПутинаВладимир Путин заявил, что США следует забрать вооружения, если они считают, что конфликт на Украине "проигран Россией".Президент посоветовал обратиться с вопросом к США, отметив смехотворность заявления.Украина задумывается о переговорном процессеНа Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров, это трансформация в правильном направлении: "за это похвалю", но этого недостаточно, необходимы конкретные шаги, заявил в среду Путин.По словам президента РФ, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров".

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