https://uz.sputniknews.ru/20231018/putin-pekin-konferentsiya-itog-vizit-kitay-glavnoye-40075201.html
Путин выступил на конференции по итогам визита в Китай — главные заявления
Путин выступил на конференции по итогам визита в Китай — главные заявления
Общие угрозы для России и Китая, товарооборот, инициатива "Один пояс — один путь", палестино-израильскоий конфликт, переговоры с Украиной — основные заявления Путина по итогам визита в Пекин
2023-10-18T17:23+0500
2023-10-18T17:23+0500
2023-10-18T17:23+0500
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает РИА Новости. В Пекине прошли Международный форум "Один пояс, один путь" и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.Общие угрозы для России и КитаяВнешние конфликты — это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения, заявил президент РФ. Про товарооборот с Китаем Объем товарооборота России и КНР реально впечатляет, Россия занимает высокое место среди торговых партнеров Китая, отметил Путин.Президент также отметил, что Россия занимает высокое место в числе торговых партнеров КНР.Китайская инициатива "Один пояс — один путь"Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь", заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, и России.Обострение палестино-израильского конфликтаПрезидент РФ полагает, что основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта, такое впечатление у него сложилось после разговора с пятью лидерами региона.Последствия поставок ATACMS УкраинеПоставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от таких поставок не будет, заявил Путин.Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.США все больше втягиваются в конфликт на УкраинеСША имеют отношение к конфликту на Украине, все больше лично в него втягиваются, заявил президент России.Путин призвал палестинское общество стремиться к единствуВнутри палестинского общества есть противоречия, нужно стремиться к единству, но это их дело, Россия не может "руководить этим процессом", заявил президент РФ.Переговоры с УкраинойПутин заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.Заявления США о "проигранном" конфликте на Украине — комментарий ПутинаВладимир Путин заявил, что США следует забрать вооружения, если они считают, что конфликт на Украине "проигран Россией".Президент посоветовал обратиться с вопросом к США, отметив смехотворность заявления.Украина задумывается о переговорном процессеНа Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров, это трансформация в правильном направлении: "за это похвалю", но этого недостаточно, необходимы конкретные шаги, заявил в среду Путин.По словам президента РФ, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров".
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россия китай пекин президент владимир путин конференция заявления международный форум один пояс, один путь переговоры председател си цзиньпин украина сша товарооборот визит палестино-израильский конфликт
россия китай пекин президент владимир путин конференция заявления международный форум один пояс, один путь переговоры председател си цзиньпин украина сша товарооборот визит палестино-израильский конфликт
Путин выступил на конференции по итогам визита в Китай — главные заявления
Общие угрозы для России и Китая, товарооборот, инициатива "Один пояс — один путь", палестино-израильский конфликт, переговоры с Украиной — основные заявления Путина по итогам визита в Пекин.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает РИА Новости
.
В Пекине прошли Международный форум "Один пояс, один путь" и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Общие угрозы для России и Китая
Внешние конфликты — это общие угрозы, и они только укрепляют российско-китайские отношения, заявил президент РФ.
"По поводу того, как влияют внешние факторы и конфликты на развитие российско-китайских отношений. Все эти внешние факторы — это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие, что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Про товарооборот с Китаем
Объем товарооборота России и КНР реально впечатляет, Россия занимает высокое место среди торговых партнеров Китая, отметил Путин.
"Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет, ведь мы ставили перед собой задачу добиться 200 миллиардов долларов в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был 100 миллиардов. А сейчас с опережением графика уже 200", — сказал Путин.
Президент также отметил, что Россия занимает высокое место в числе торговых партнеров КНР.
"Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая, на самом деле это, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место", — добавил он.
Китайская инициатива "Один пояс — один путь"
Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь", заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки
, и Европы
, и соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, и России.
"Мы заинтересованы в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь", — сказал Путин.
Обострение палестино-израильского конфликта
Президент РФ полагает, что основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта, такое впечатление у него сложилось после разговора с пятью лидерами региона.
"Мое впечатление после разговора с пятью лидерами региона, это были важные своевременные разговоры, я вам сейчас скажу главное, без деталей. У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации", — сказал Путин.
"Вот на мой взгляд, основные игроки: кто-то по определению не хочет, кто-то что-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну — у меня так сложилось впечатление, таких практически нет", — добавил президент РФ.
Последствия поставок ATACMS Украине
Поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от таких поставок не будет, заявил Путин.
Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.
"Если бы они (США — ред.) не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, а вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну, и наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию", — сказал Путин.
"Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и конечно я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется, но что самое главное — это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. И наконец, это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов", — отметил лидер России.
США все больше втягиваются в конфликт на Украине
США имеют отношение к конфликту на Украине, все больше лично в него втягиваются, заявил президент России.
"Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют", — сказал Владимир Путин.
Путин призвал палестинское общество стремиться к единству
Внутри палестинского общества есть противоречия, нужно стремиться к единству, но это их дело, Россия не может "руководить этим процессом", заявил президент РФ.
"Есть противоречия внутри палестинского сообщества, и западный берег, и (сектор) Газа, но я бы не назвал их враждующими. И реакция президента Палестины Махмуда Аббаса говорит о том, что он не относится враждебно к сектору Газа и к тем, кто там руководит ситуацией", — сказал Путин.
"Что касается создания Палестинского государства, то, на наш взгляд, у нас принципиальная позиция, она не связана с сегодняшним кризисом вообще, хотя, конечно, он эту проблему поднимает на поверхность. Тем не менее, мы всегда выступали за создание Палестинского государства, самостоятельного, суверенного, со столицей в Восточном Иерусалиме", — сказал Путин.
Путин заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", — заявил Путин.
Заявления США о "проигранном" конфликте на Украине — комментарий Путина
Владимир Путин заявил, что США следует забрать вооружения, если они считают, что конфликт на Украине "проигран Россией".
"Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть (США) заберут назад ATACMS, все другое вооружение", — заявил Путин.
Президент посоветовал обратиться с вопросом к США, отметив смехотворность заявления.
Украина задумывается о переговорном процессе
На Украине задумываются о разрешении конфликта путем переговоров, это трансформация в правильном направлении: "за это похвалю", но этого недостаточно, необходимы конкретные шаги, заявил в среду Путин.
"Мы слышим сейчас, что мы, вроде, как бы готовы к каким-то переговорам уже", — отметил Путин, говоря о позиции Украины по мирным переговорам.
По словам президента РФ, ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины и которые совсем недавно призывали нанести России стратегическое поражение на поле боя, "сейчас уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров".
"Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, господин (Жозеп) Боррель (глава дипломатии ЕС ) об этом говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", — подчеркнул Путин.