https://uz.sputniknews.ru/20231018/shavkat-mirziyoev-tseremoniya-otkrytiya-odin-poyas-odin-put-40072409.html

Мирзиёев выступил на церемонии открытия форума "Один пояс, один путь" — главное

Мирзиёев выступил на церемонии открытия форума "Один пояс, один путь" — главное

Президент принял участие в церемонии открытия третьего Международного форума "Один пояс, один путь" и его пленарном заседании.

2023-10-18T16:29+0500

2023-10-18T16:29+0500

2023-10-18T17:26+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

международный форум "один пояс, один путь" в пекине

один пояс-один путь

выступление

церемония

китай

пекин

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 18 октября в городе Пекине принял участие в церемонии открытия третьего Международного форума "Один пояс, один путь" и его пленарном заседании на тему "Совместное строительство "зеленого" шелкового пути в интересах гармоничного сосуществования человека и природы", сообщает пресс-служба главы государства.В работе саммита, прошедшего при модераторстве вице-президента КНР Хань Чжэна, также участвовали Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, главы государств и правительств, руководители финансовых институтов.В своем выступлении Мирзиёев искренне поздравил всех участников мероприятия с десятилетием инициативы "Пояса и пути", отметив, что за короткий период эта грандиозная идея возрождения Великого шелкового пути обрела множество сторонников, став новой моделью международного сотрудничества. Узбекистан как всесторонний стратегический партнер Китая в числе первых поддержал инициативу. Выражена твердая приверженность Узбекистана дальнейшему продвижению ее основных целей и задач. Президент подчеркнул, что инициатива "зеленого" шелкового пути по сути формирует повестку общего "зеленого" будущего. Узбекистан всецело поддерживает данную инициативу, которую Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул в 2016 году.Указав на сложную экологическую ситуацию в регионе, проявляющуюся в виде аномальных погодных условий, засухи, пыльных бурь, деградации и опустынивания земель, утраты биоразнообразия, Мирзиёев заявил, что Центральная Азия становится одним из наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Для этого Узбекистан реализует масштабную программу по созданию в Приаралье зоны экологических инноваций и технологий по спецрезолюции ООН. Президент высоко оценил итоги Саммита климатической амбициозности, прошедшего по инициативе Генерального секретаря ООН в сентябре этого года. Для обмена мнениями и объединения усилий в достижении целей "зеленого" развития в Центральной Азии лидер Узбекистана выдвинул инициативу проведения Самаркандского международного климатического форума в 2024 году.Отмечена заинтересованность в развитии широкого международного сотрудничества в рамках "зеленого" шелкового пути. В этой связи лидер Узбекистана поделился своим видением дальнейшего углубления партнерства с Китаем и другими участниками "Пояса и пути". В рамках инициатив "Зеленой повестки Центральной Азии" и "Зеленого шелкового пути" предложено разработать полномасштабную Программу "зеленого" развития, включающую меры и проекты трансформации и цифровизации отраслей экономики, создания устойчивой инфраструктуры в транспортной и энергетической отраслях, запуска "зеленых" промышленных мощностей, сокращения бедности, а также развития "умного" сельского хозяйства. Еще одна важная задача на пути строительства "зеленого" шелкового пути — развитие производственных цепочек и инноваций. В Приаралье готовы создать специальный демонстрационный технопарк с привлечением зарубежных партнеров для продвижения индустриальных и социально-значимых программ на основе широкого внедрения "зеленых" технологий. Глава государства предложил учредить в Узбекистане Фонд "Зеленого" финансирования" для развития низкоуглеродной экономики и "чистых" технологий, внедрения высоких экологических стандартов в странах региона. Лидер Узбекистана также призвал к снижению ограничений и барьеров во взаимной торговле "зелеными" товарами, особенно сельхозпродукцией. Предложено также активизировать диалог по переходу к "зеленой" энергетике и проводить регулярные встречи министров стран инициативы "Один пояс, один путь".Мирзиёев выдвинул инициативу создания научно-информационной платформы по трансферу "зеленых" знаний и решений на базе Международного инновационного центра Приаралья. Президент выступил за разработку Программы подготовки специалистов и развития академических обменов в сфере "зеленого" развития и экологии на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата совместно с ведущими зарубежными вузами и образовательными центрами. Кроме того, Шавкат Мирзиёев остановился на вопросах бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде. Также предложил запустить Глобальную программу развития "зеленой" культуры в рамках инициативы "Один пояс, один путь", предусматривающую проведение этно-экологических фестивалей, форумов, презентаций и других мероприятий с участием известных общественных деятелей, представителей науки, бизнеса и культуры. В завершение выступления Мирзиёев выразил уверенность, что плодотворные результаты форума станут важным вкладом в общее дело строительства "зеленого" будущего человечества.

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