https://uz.sputniknews.ru/20231018/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-glava-kitay-korporatsiya-camcye-foto-40062859.html

Шавкат Мирзиёев принял главу китайской корпорации "CAMCЕ" — фото

Шавкат Мирзиёев принял главу китайской корпорации "CAMCЕ" — фото

"CAMCЕ" — ведущая китайская корпорация, имеющая большой практический опыт работы в Узбекистане

2023-10-18T11:47+0500

2023-10-18T11:47+0500

2023-10-18T12:17+0500

узбекистан

пекин

президент

шавкат мирзиёев

встреча

сотрудничество

проект

китай

строительство

новый ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Сегодня в рамках программы пребывания в городе Пекине Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо, сообщает пресс-служба главы государства.На встрече обсудили практические аспекты расширения портфеля совместных проектов, включая строительство гидротехнических сооружений в регионах страны и современной инфраструктуры в "Новом Ташкенте", внедрение передовых агротехнологий.Глава Узбекистана поручил принять отдельную "дорожную карту" по ускорению реализации совместных проектов и достигнутых договоренностей.Для справки: "CAMCЕ" является ведущей китайской корпорацией, оказывающей инжиниринговые услуги и осуществляющей крупные инвестиционные проекты в области промышленности и инфраструктуры. Компания имеет большой практический опыт работы в Узбекистане. В настоящее время "CAMCЕ" участвует в строительстве олимпийского городка в рамках подготовки к проведению молодежных Азиатских игр в республике в 2025 году.

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