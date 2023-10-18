Шавкат Мирзиёев принял главу китайской корпорации "CAMCЕ" — фото
11:47 18.10.2023 (обновлено: 12:17 18.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
"CAMCЕ" — ведущая китайская корпорация, имеющая большой практический опыт работы в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Сегодня в рамках программы пребывания в городе Пекине Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
В рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
На встрече обсудили практические аспекты расширения портфеля совместных проектов, включая строительство гидротехнических сооружений в регионах страны и современной инфраструктуры в "Новом Ташкенте", внедрение передовых агротехнологий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
В рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
Глава Узбекистана поручил принять отдельную "дорожную карту" по ускорению реализации совместных проектов и достигнутых договоренностей.
Для справки: "CAMCЕ" является ведущей китайской корпорацией, оказывающей инжиниринговые услуги и осуществляющей крупные инвестиционные проекты в области промышленности и инфраструктуры.
Компания имеет большой практический опыт работы в Узбекистане. В настоящее время "CAMCЕ" участвует в строительстве олимпийского городка в рамках подготовки к проведению молодежных Азиатских игр в республике в 2025 году.