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https://uz.sputniknews.ru/20231018/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-glava-kitay-korporatsiya-camcye-foto-40062859.html
Шавкат Мирзиёев принял главу китайской корпорации "CAMCЕ" — фото
Шавкат Мирзиёев принял главу китайской корпорации "CAMCЕ" — фото
"CAMCЕ" — ведущая китайская корпорация, имеющая большой практический опыт работы в Узбекистане
2023-10-18T11:47+0500
2023-10-18T12:17+0500
узбекистан
пекин
президент
шавкат мирзиёев
встреча
сотрудничество
проект
китай
строительство
новый ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Сегодня в рамках программы пребывания в городе Пекине Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо, сообщает пресс-служба главы государства.На встрече обсудили практические аспекты расширения портфеля совместных проектов, включая строительство гидротехнических сооружений в регионах страны и современной инфраструктуры в "Новом Ташкенте", внедрение передовых агротехнологий.Глава Узбекистана поручил принять отдельную "дорожную карту" по ускорению реализации совместных проектов и достигнутых договоренностей.Для справки: "CAMCЕ" является ведущей китайской корпорацией, оказывающей инжиниринговые услуги и осуществляющей крупные инвестиционные проекты в области промышленности и инфраструктуры. Компания имеет большой практический опыт работы в Узбекистане. В настоящее время "CAMCЕ" участвует в строительстве олимпийского городка в рамках подготовки к проведению молодежных Азиатских игр в республике в 2025 году.
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узбекистан пекин китай президент шавкат мирзиёев встреча сотрудничество председатель компания china camc engineering ван бо совместные проекты строительство инфраструктура новый ташкент договоренности дорожная карта
узбекистан пекин китай президент шавкат мирзиёев встреча сотрудничество председатель компания china camc engineering ван бо совместные проекты строительство инфраструктура новый ташкент договоренности дорожная карта

Шавкат Мирзиёев принял главу китайской корпорации "CAMCЕ" — фото

11:47 18.10.2023 (обновлено: 12:17 18.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
В рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании China CAMC Engineering Ван Бо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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"CAMCЕ" — ведущая китайская корпорация, имеющая большой практический опыт работы в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Сегодня в рамках программы пребывания в городе Пекине Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
В рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании China CAMC Engineering Ван Бо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2023
В рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На встрече обсудили практические аспекты расширения портфеля совместных проектов, включая строительство гидротехнических сооружений в регионах страны и современной инфраструктуры в "Новом Ташкенте", внедрение передовых агротехнологий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
В рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании China CAMC Engineering Ван Бо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2023
В рамках программы пребывания в городе Пекине Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял председателя компании "China CAMC Engineering" Ван Бо.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана поручил принять отдельную "дорожную карту" по ускорению реализации совместных проектов и достигнутых договоренностей.
Для справки: "CAMCЕ" является ведущей китайской корпорацией, оказывающей инжиниринговые услуги и осуществляющей крупные инвестиционные проекты в области промышленности и инфраструктуры.
Компания имеет большой практический опыт работы в Узбекистане. В настоящее время "CAMCЕ" участвует в строительстве олимпийского городка в рамках подготовки к проведению молодежных Азиатских игр в республике в 2025 году.
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