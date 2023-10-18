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Сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН развивается – ЕЭК

Сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН развивается – ЕЭК

О развитии торгово-экономического сотрудничества рассказал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев

2023-10-18T07:08+0500

2023-10-18T07:08+0500

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Торгово-экономическое сотрудничество между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) успешно растет. Такое заявление сделал на конференции "Россия и АСЕАН в АТР" министр по интеграции и макроэкономике Евразйиской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, сообщает пресс-служба ЕЭК.Он подчеркнул, что двум объединениям присуща экономическая связанность и взаимная дополняемость стран, которые являются хорошим фундаментом для развития торгово-экономического сотрудничества в долгосрочной перспективе.Между тем, объемы инвестиционного взаимодействия и торговли между странами двух региональных объединений еще не оптимален, отметил министр.Необходимо улучшать инфраструктуру партнерства, наращивать производственную и научно-техническую кооперацию.Он особо упомянул ведующиеся переговоры по заключеню соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией."С удовлетворением отмечаем поступательное расширение сотрудничества по линии АСЕАН-ЕАЭС, имеющего торгово-либерализационную составляющую. Хорошими темпами продвигается у Союза работа с Индонезией по заключению соглашения о свободной торговле вслед за Вьетнамом (2015 г.) и Сингапуром (2019 г.). Поддерживаются интенсивные контакты между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом Ассоциации. В частности, сейчас обсуждается идея проведения на его площадке в Джакарте Дней ЕАЭС", - сказал Глазьев.Конференция "Россия и АСЕАН в АТР: динамика взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст" проходит в МГИМО в рамках XV Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

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