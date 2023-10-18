https://uz.sputniknews.ru/20231018/tashkent-otklyucheniye-goryachaya-voda-lokatsii-40066078.html
В трех районах Ташкента отключат горячую воду — локации
В трех районах Ташкента отключат горячую воду — локации
18 и 19 октября горячей воды не будет в Мирзо-Улугбекском, Шайхантахурском и Чиланзарском районах
2023-10-18T12:56+0500
2023-10-18T12:56+0500
2023-10-18T13:09+0500
узбекистан
ташкент
отключение воды
горячая вода
мирзо-улугбекский район
шайхантахурский район
чиланзарский район
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Жители трех районов Ташкента почти на два дня останутся без горячей воды, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Причина отключения — аварийные работы на тепловых сетях и замена сопутствующего оборудования.В связи с этим сегодня временно приостановят подачу горячей воды по следующим локациям:Возобновят подачу горячей воды по мере завершения аварийных работ:
узбекистан
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мирзо-улугбекский район
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узбекистан ташкент отключение воды горячая вода аварийные работы тепловые сети замена оборудование локации мирзо-улугбекский район шайхантахурский район чиланзарский район
узбекистан ташкент отключение воды горячая вода аварийные работы тепловые сети замена оборудование локации мирзо-улугбекский район шайхантахурский район чиланзарский район
В трех районах Ташкента отключат горячую воду — локации
12:56 18.10.2023 (обновлено: 13:09 18.10.2023)
Два дня, 18 и 19 октября, горячей воды не будет в Мирзо-Улугбекском, Шайхантахурском и Чиланзарском районах.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Жители трех районов Ташкента почти на два дня останутся без горячей воды, сообщает компания Veolia Energy Tashkent
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Причина отключения — аварийные работы на тепловых сетях и замена сопутствующего оборудования.
В связи с этим сегодня временно приостановят подачу горячей воды по следующим локациям:
Мирзо-Улугбекский р-н: ул. Аккурган, У. Султанова, Салар, Мустакиллик, К. Ниязова, площадь Х.Олимжана, массив Ирригатор;
Шайхантахурский р-н: м-в Кораташ, Чорсу и Бешагач;
Чиланзарский р-н: м-в Алмазар.
Возобновят подачу горячей воды по мере завершения аварийных работ:
сегодня до 16.00 в Мирзо-Улугбекском районе;
завтра до 13.00 в Шайхантахурском и Чиланзарском районах.