https://uz.sputniknews.ru/20231018/tashkent-otklyucheniye-goryachaya-voda-lokatsii-40066078.html

В трех районах Ташкента отключат горячую воду — локации

В трех районах Ташкента отключат горячую воду — локации

18 и 19 октября горячей воды не будет в Мирзо-Улугбекском, Шайхантахурском и Чиланзарском районах

2023-10-18T12:56+0500

2023-10-18T12:56+0500

2023-10-18T13:09+0500

узбекистан

ташкент

отключение воды

горячая вода

мирзо-улугбекский район

шайхантахурский район

чиланзарский район

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Жители трех районов Ташкента почти на два дня останутся без горячей воды, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Причина отключения — аварийные работы на тепловых сетях и замена сопутствующего оборудования.В связи с этим сегодня временно приостановят подачу горячей воды по следующим локациям:Возобновят подачу горячей воды по мере завершения аварийных работ:

узбекистан

ташкент

мирзо-улугбекский район

шайхантахурский район

чиланзарский район

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узбекистан ташкент отключение воды горячая вода аварийные работы тепловые сети замена оборудование локации мирзо-улугбекский район шайхантахурский район чиланзарский район