https://uz.sputniknews.ru/20231018/tashkent-uchimznayem-pedagogi-stajirovka-40065229.html

Педагоги госпитальных школ Узбекистана повышают квалификацию

Педагоги госпитальных школ Узбекистана повышают квалификацию

Педагоги Узбекистана, работающих с детьми, ограниченными от обучения в общеобразовательных школах, повышают квалификацию совместно с российским проектом “УчимЗнаем”.

2023-10-18T15:02+0500

2023-10-18T15:02+0500

2023-10-18T15:05+0500

образование

инклюзивное образование

узбекистан

россия

проект

школа

дети

педагог

педагогический

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/12/40055047_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eb89770fa75ba7bc90b128e6d654ef76.jpg

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана совместно с российским проектом “УчимЗнаем” организовало программу повышения квалификации педагогов госпитальных школ. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Участники стажировочной сессии обсудили профессиональную подготовку и рассмотрели опыт госпитальных школ в образовательных системах двух стран.В обучении также приняли участие 150 студентов Андижанского и Ферганского филиалов Педагогического университета имени Низами, сотрудники госпитальной школы Mehrli Maktab. Всем участникам вручили сертификаты.В рамках мероприятия Mehrli Maktab и филиал Российского педагогического университета имени А.И.Герсена подписали меморандум, который будет способствовать организации практических занятий для студентов двух стран.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

образование инклюзивное образование узбекистан россия проект школа дети педагог педагогический сотрудничество повышение квалификации