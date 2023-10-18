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https://uz.sputniknews.ru/20231018/tashkent-uchimznayem-pedagogi-stajirovka-40065229.html
Педагоги госпитальных школ Узбекистана повышают квалификацию
Педагоги госпитальных школ Узбекистана повышают квалификацию
Педагоги Узбекистана, работающих с детьми, ограниченными от обучения в общеобразовательных школах, повышают квалификацию совместно с российским проектом “УчимЗнаем”.
2023-10-18T15:02+0500
2023-10-18T15:05+0500
образование
инклюзивное образование
узбекистан
россия
проект
школа
дети
педагог
педагогический
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана совместно с российским проектом “УчимЗнаем” организовало программу повышения квалификации педагогов госпитальных школ. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Участники стажировочной сессии обсудили профессиональную подготовку и рассмотрели опыт госпитальных школ в образовательных системах двух стран.В обучении также приняли участие 150 студентов Андижанского и Ферганского филиалов Педагогического университета имени Низами, сотрудники госпитальной школы Mehrli Maktab. Всем участникам вручили сертификаты.В рамках мероприятия Mehrli Maktab и филиал Российского педагогического университета имени А.И.Герсена подписали меморандум, который будет способствовать организации практических занятий для студентов двух стран.
узбекистан
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образование инклюзивное образование узбекистан россия проект школа дети педагог педагогический сотрудничество повышение квалификации
образование инклюзивное образование узбекистан россия проект школа дети педагог педагогический сотрудничество повышение квалификации

Педагоги госпитальных школ Узбекистана повышают квалификацию

15:02 18.10.2023 (обновлено: 15:05 18.10.2023)
© Министерство дошкольного и школьного образования республики УзбекистанПодписан меморандум между "Мехрли Мактаб" и филиалом Российского педагогического университета имени А.И.Герсена о практической подготовке студентов
Подписан меморандум между Мехрли Мактаб и филиалом Российского педагогического университета имени А.И.Герсена о практической подготовке студентов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования республики Узбекистан
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Педагоги Узбекистана, работающие с детьми, ограниченными от обучения в общеобразовательных школах, повышают квалификацию в рамках российского проекта “УчимЗнаем”.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана совместно с российским проектом “УчимЗнаем” организовало программу повышения квалификации педагогов госпитальных школ. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Участники стажировочной сессии обсудили профессиональную подготовку и рассмотрели опыт госпитальных школ в образовательных системах двух стран.
В обучении также приняли участие 150 студентов Андижанского и Ферганского филиалов Педагогического университета имени Низами, сотрудники госпитальной школы Mehrli Maktab. Всем участникам вручили сертификаты.
В рамках мероприятия Mehrli Maktab и филиал Российского педагогического университета имени А.И.Герсена подписали меморандум, который будет способствовать организации практических занятий для студентов двух стран.
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