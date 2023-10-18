https://uz.sputniknews.ru/20231018/udar-bolnitsa-sektor-gaza-tragediya-gumanitarnaya-katastrofa-putin-40072180.html

Путин: Удар по больнице в Газе — трагедия и гуманитарная катастрофа

Путин: Удар по больнице в Газе — трагедия и гуманитарная катастрофа

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась атаке 17 октября. 18.10.2023, Sputnik Узбекистан

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россия

владимир путин

президент

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой и сказал, что рассчитывает, что она будет сигналом о необходимости заканчивать конфликт. Об этом президент России заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает РИА Новости.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

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