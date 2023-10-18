https://uz.sputniknews.ru/20231018/urojenets-uzbekistan-rossiya-grant-marketpleys-inostrannyy-student-40084927.html

Уроженец Узбекистана получил грант в РФ на создание маркетплейса для иностранных студентов

Уроженец Узбекистана получил грант в РФ на создание маркетплейса для иностранных студентов

Российский Фонд содействия инновациям выделил 1 млн руб. на разработку онлайн-платформы, позволяющей облегчить жизнь приезжающим на учебу в РФ иностранцам.

2023-10-18T21:42+0500

2023-10-18T21:42+0500

2023-10-18T21:42+0500

уроженец узбекистана

грант

стартап

узбекистан

россия

студент

помощь

разработка

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Российский Фонд содействия инновациям определил победителей конкурса "Студенческий стартап".В мероприятии приняли участие начинающие предприниматели из разных стран, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.Заявки на участие в конкурсе подали более 6 тыс. студентов из 380 российских вузов.В 2022 году была определена тысяча победителей, каждый из которых получил грант в размере 1 млн руб. В 2023 году количество грантов увеличилось до 1,5 тысяч.После заключения договора с Фондом содействия инновациям каждый победитель должен будет создать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт своего стартапа, а также представить отчет о развитии в течение года.Грант получил и уроженец Узбекистана, аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета Рауф Сабиров. Денежной поддержкой обеспечен его проект по разработке маркетплейса, где студенты российских вузов смогут размещать предложения об оказании услуг иностранцам, приезжающим на учебу в РФ.Сейчас иностранные студенты, приезжающие в РФ впервые, зачастую обращаются в консалтинговые и туристические организации в своих странах.По его словам, интернет-портал будет полезен для разных групп пользователей. Так, новоприбывшим иностранцам будет обеспечено индивидуальное сопровождение по цене ниже существующей на рынке, российские студенты получат возможность заработать деньги, а образовательные организации организуют безопасное прибытие и пребывание иностранных студентов.Заполнение описания услуги будет регламентировано определенным форматом и категориями, чтобы обеспечить возможность автоматического перевода описания на иностранные языки.Потребители смогут сравнивать предложения, фильтровать их и читать отзывы. В проекте будет предусмотрена опция безопасной сделки, то есть расчет с исполнителями после оказания услуги, а также разработана реферальная система и система лояльности.Практически все деньги гранта планируется использовать для создания этой онлайн-платформы и ее дальнейшей поддержки. В то же время, по словам автора идеи, есть много направлений для монетизации и коммерциализации проекта.Начало заявочной кампании для следующего конкурса "Студенческий стартап" запланировано на начало 2024 года. Вся информация появится на сайте Фонда содействия инновациям.

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