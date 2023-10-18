https://uz.sputniknews.ru/20231018/urojenets-uzbekistan-rossiya-grant-marketpleys-inostrannyy-student-40084927.html
Уроженец Узбекистана получил грант в РФ на создание маркетплейса для иностранных студентов
Уроженец Узбекистана получил грант в РФ на создание маркетплейса для иностранных студентов
Российский Фонд содействия инновациям выделил 1 млн руб. на разработку онлайн-платформы, позволяющей облегчить жизнь приезжающим на учебу в РФ иностранцам.
2023-10-18T21:42+0500
2023-10-18T21:42+0500
2023-10-18T21:42+0500
уроженец узбекистана
грант
стартап
узбекистан
россия
студент
помощь
разработка
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Российский Фонд содействия инновациям определил победителей конкурса "Студенческий стартап".В мероприятии приняли участие начинающие предприниматели из разных стран, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.Заявки на участие в конкурсе подали более 6 тыс. студентов из 380 российских вузов.В 2022 году была определена тысяча победителей, каждый из которых получил грант в размере 1 млн руб. В 2023 году количество грантов увеличилось до 1,5 тысяч.После заключения договора с Фондом содействия инновациям каждый победитель должен будет создать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт своего стартапа, а также представить отчет о развитии в течение года.Грант получил и уроженец Узбекистана, аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета Рауф Сабиров. Денежной поддержкой обеспечен его проект по разработке маркетплейса, где студенты российских вузов смогут размещать предложения об оказании услуг иностранцам, приезжающим на учебу в РФ.Сейчас иностранные студенты, приезжающие в РФ впервые, зачастую обращаются в консалтинговые и туристические организации в своих странах.По его словам, интернет-портал будет полезен для разных групп пользователей. Так, новоприбывшим иностранцам будет обеспечено индивидуальное сопровождение по цене ниже существующей на рынке, российские студенты получат возможность заработать деньги, а образовательные организации организуют безопасное прибытие и пребывание иностранных студентов.Заполнение описания услуги будет регламентировано определенным форматом и категориями, чтобы обеспечить возможность автоматического перевода описания на иностранные языки.Потребители смогут сравнивать предложения, фильтровать их и читать отзывы. В проекте будет предусмотрена опция безопасной сделки, то есть расчет с исполнителями после оказания услуги, а также разработана реферальная система и система лояльности.Практически все деньги гранта планируется использовать для создания этой онлайн-платформы и ее дальнейшей поддержки. В то же время, по словам автора идеи, есть много направлений для монетизации и коммерциализации проекта.Начало заявочной кампании для следующего конкурса "Студенческий стартап" запланировано на начало 2024 года. Вся информация появится на сайте Фонда содействия инновациям.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
уроженец узбекистан грант стартап россия студент помощь разработка
уроженец узбекистан грант стартап россия студент помощь разработка
Уроженец Узбекистана получил грант в РФ на создание маркетплейса для иностранных студентов
Российский Фонд содействия инновациям выделил 1 млн руб. на разработку онлайн-платформы, позволяющей облегчить жизнь приезжающим на учебу в РФ иностранцам.
Российский Фонд содействия инновациям определил победителей конкурса "Студенческий стартап".
В мероприятии приняли участие начинающие предприниматели из разных стран, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.
Заявки на участие в конкурсе подали более 6 тыс. студентов из 380 российских вузов.
В 2022 году была определена тысяча победителей, каждый из которых получил грант в размере 1 млн руб. В 2023 году количество грантов увеличилось до 1,5 тысяч.
После заключения договора с Фондом содействия инновациям каждый победитель должен будет создать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт своего стартапа, а также представить отчет о развитии в течение года.
Грант получил и уроженец Узбекистана, аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета Рауф Сабиров. Денежной поддержкой обеспечен его проект по разработке маркетплейса, где студенты российских вузов смогут размещать предложения об оказании услуг иностранцам, приезжающим на учебу в РФ.
"Это, например, встреча в аэропорту, услуги переводчика, культурная адаптация, посещение театра и проведение экскурсий по городу", — пояснил аспирант корреспонденту Sputnik.
Сейчас иностранные студенты, приезжающие в РФ впервые, зачастую обращаются в консалтинговые и туристические организации в своих странах.
"Эти компании сильно завышают стоимость услуг, потому что нет конкурентной среды. Наш проект позволит собрать все предложения данных организаций на одной площадке, добавить туда услуги студентов и тем самым снизить стоимость на 50-70%", — рассказал разработчик.
По его словам, интернет-портал будет полезен для разных групп пользователей. Так, новоприбывшим иностранцам будет обеспечено индивидуальное сопровождение по цене ниже существующей на рынке, российские студенты получат возможность заработать деньги, а образовательные организации организуют безопасное прибытие и пребывание иностранных студентов.
Заполнение описания услуги будет регламентировано определенным форматом и категориями, чтобы обеспечить возможность автоматического перевода описания на иностранные языки.
Потребители смогут сравнивать предложения, фильтровать их и читать отзывы. В проекте будет предусмотрена опция безопасной сделки, то есть расчет с исполнителями после оказания услуги, а также разработана реферальная система и система лояльности.
"На российском рынке сегодня нет аналогичных сервисов", — подчеркнул Рауф Сабиров.
Практически все деньги гранта планируется использовать для создания этой онлайн-платформы и ее дальнейшей поддержки. В то же время, по словам автора идеи, есть много направлений для монетизации и коммерциализации проекта.
"Прежде всего это включение комиссионных выплат в размере 5-10% в зависимости от услуги. Также мы можем устанавливать контакты с банками и мобильными операторами, чтобы оказывать иностранцам помощь в оформлении банковских карт и сим-карт, получая при этом определенную прибыль от организаций-партнеров", — объяснил аспирант.
Начало заявочной кампании для следующего конкурса "Студенческий стартап" запланировано на начало 2024 года. Вся информация появится на сайте
Фонда содействия инновациям.