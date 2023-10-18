https://uz.sputniknews.ru/20231018/uzbekistan-plan-vyxoda-afrika-cherez-port-oman-40056185.html
Узбекистан планирует выход на Африку через порт в Омане — подробности
Узбекистан планирует выход на Африку через порт в Омане — подробности
В Торгово-промышленной палате состоялась встреча с временным поверенным в делах Султаната Оман Насиром Аль-Мавали.
2023-10-18T09:27+0500
2023-10-18T09:27+0500
2023-10-18T11:18+0500
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тпп
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекистан обсудил вопросы практической реализации по выходу на африканский континент через крупнейший в Омане порт Салала, сообщает ТПП. Договорённость об этом достигнута в ходе встречи председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврона Вахабова с временным поверенным в делах cултаната Оман Насиром Аль-Мавали.Также стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и выразили взаимную готовность к совместной работе по привлечению деловых кругов двух стран к налаживанию более тесных связей и реализации совместных проектов.
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экономика узбекистан оман африканский континент африка порт салала даврон вахобов насир аль-малави сотрудничество реэкспорт
экономика узбекистан оман африканский континент африка порт салала даврон вахобов насир аль-малави сотрудничество реэкспорт
Узбекистан планирует выход на Африку через порт в Омане — подробности
09:27 18.10.2023 (обновлено: 11:18 18.10.2023)
В Торгово-промышленной палате состоялась встреча с временным поверенным в делах Султаната Оман Насиром Аль-Мавали.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Узбекистан обсудил вопросы практической реализации по выходу на африканский континент через крупнейший в Омане порт Салала, сообщает ТПП
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Договорённость об этом достигнута в ходе встречи председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврона Вахабова с временным поверенным в делах cултаната Оман Насиром Аль-Мавали.
“Обсуждены вопросы по выходу на африканский континент через крупнейший в Омане порт Салала, реэкспорту, а также дальнейшему развитию сотрудничества и обмену опытом в рыбной и пчеловодческой отрасли”, — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и выразили взаимную готовность к совместной работе по привлечению деловых кругов двух стран к налаживанию более тесных связей и реализации совместных проектов.