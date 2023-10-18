https://uz.sputniknews.ru/20231018/uzbekistan-plan-vyxoda-afrika-cherez-port-oman-40056185.html

Узбекистан планирует выход на Африку через порт в Омане — подробности

Узбекистан планирует выход на Африку через порт в Омане — подробности

В Торгово-промышленной палате состоялась встреча с временным поверенным в делах Султаната Оман Насиром Аль-Мавали.

2023-10-18T09:27+0500

2023-10-18T09:27+0500

2023-10-18T11:18+0500

экономика

узбекистан

оман

африка

порт

торгово-промышленная палата узбекистана

тпп

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекистан обсудил вопросы практической реализации по выходу на африканский континент через крупнейший в Омане порт Салала, сообщает ТПП. Договорённость об этом достигнута в ходе встречи председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврона Вахабова с временным поверенным в делах cултаната Оман Насиром Аль-Мавали.Также стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и выразили взаимную готовность к совместной работе по привлечению деловых кругов двух стран к налаживанию более тесных связей и реализации совместных проектов.

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