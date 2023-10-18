https://uz.sputniknews.ru/20231018/uzbekistan-vsemirnaya-konferentsiya-kreativ-ekonomika-40081624.html

В Узбекистане пройдет IV Всемирная конференция по креативной экономике

В Узбекистане пройдет IV Всемирная конференция по креативной экономике

Узбекистан выступит страной-организатором международного форума, посвященного экономическим проблемам, возникающим с развитием информационно-коммуникационных технологий

2023-10-18T22:02+0500

2023-10-18T22:02+0500

2023-10-18T22:02+0500

экономика

узбекистан

конференция

форум

искусственный интеллект

творчество

меморандум

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Узбекистане 2—4 октября 2024 года пройдет IV Всемирная конференция по креативной экономике, сообщает Фонд развития культуры и искусства. Участники конференции обсудят важность повышения осведомленности широких масс о творческой сфере в экономике, а также взаимодействия по обмену идеями для развития глобального сотрудничества в области креативной экономики.Тема конференции — "Inclusively Creative: a Shifted Reality" ("Инклюзивное творчество: изменившаяся реальность"). Она затронет такие моменты, как появление искусственного интеллекта, проблемы прав на интеллектуальную собственность и этические аспекты, связанные с творческой деятельностью.Вопросы организации и проведения IV Всемирной конференции обсудили председатель Фонда Гаянэ Умерова и замминистра туризма и креативной экономики Индонезии Мартини Мохамад Пахам. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по развитию креативной экономики.Для справки: Всемирная конференция по креативной экономике была основана в 2018 году в Индонезии и проводится раз в два года. В 2018 году она прошла в Индонезии, в 2021 году — в ОАЭ и в 2022 году снова в Индонезии.

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