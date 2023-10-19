https://uz.sputniknews.ru/20231019/botanicheskiy-sad-80-let-berejet-tashkent-video-40079839.html
Ботанический сад: здоровье "легких столицы" зависит от самих горожан — видео
Ботанический сад: здоровье "легких столицы" зависит от самих горожан — видео
Ташкентский ботанический сад с момента открытия и по сей день остается отдушиной для городских жителей, бережет Ташкент
2023-10-19T16:17+0500
2023-10-19T16:17+0500
2023-10-19T16:17+0500
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ботанический сад
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растения
вандализм
дети
экскурсия
отдых
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Это одно из самых посещаемых мест в городе. Сюда приводят на экскурсии детей, гуляют влюбленные пары, бегают и катаются на велосипедах любители активного отдыха.К сожалению, именно человек остается главной причиной гибели многих растений.Специалист Ташкентского ботанического сада Института ботаники АН РУз Атиргуль Халмурзаева рассказала об истории природного уголка и о вандализме, который вредит растениям этого уникального места.
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узбекистан ташкент ботанический сад город жители легкие города активный отдых дети специалист институт ботаники ан атиргуль халмурзаева история природный уголок вандализм вред растения уникальное место
узбекистан ташкент ботанический сад город жители легкие города активный отдых дети специалист институт ботаники ан атиргуль халмурзаева история природный уголок вандализм вред растения уникальное место
Ботанический сад: здоровье "легких столицы" зависит от самих горожан — видео
Эксклюзив
Ташкентский ботанический сад с момента открытия и по сей день остается отдушиной для городских жителей, бережет Ташкент.
Это одно из самых посещаемых мест в городе. Сюда приводят на экскурсии детей, гуляют влюбленные пары, бегают и катаются на велосипедах любители активного отдыха.
К сожалению, именно человек остается главной причиной гибели многих растений.
Специалист Ташкентского ботанического сада Института ботаники АН РУз Атиргуль Халмурзаева рассказала об истории природного уголка и о вандализме, который вредит растениям этого уникального места.