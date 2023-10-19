https://uz.sputniknews.ru/20231019/ekonomika-uzbekistana-vyrosla-s-nachala-goda-na-58-40152775.html
Экономика Узбекистана выросла с начала года на 5,8%
Экономика Узбекистана выросла с начала года на 5,8%
Итоги экономического развития страны обсудили на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева.
2023-10-19T20:30+0500
2023-10-19T20:30+0500
2023-10-19T20:30+0500
узбекистан
экономика
рост экономики
совещание
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Итоги экономического развития Узбекистана за первые 9 месяцев 2023 года обсудили в ходе видеоселекторного совещания с участием президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Так, с начала года экономика страны выросла на 5,8%, при этом промышленность выросла на 5,7%, сельское хозяйство - на 4,1%, сфера услуг - на 12,1%.Экспорт увеличился на 23,5% и достиг $17,7 млрд, сообщили в пресс-службе.С этой целью налог на добавленную стоимость в текущем году снизили с 15% до 12%, что позволило предпринимателям получить дополнительно 7 трлн сумов.На улучшение инфраструктуры регионов с начала года направили 35 трлн сумов, на социальную поддержку населения - 19 трлн сумов.По прогнозам специалистов, в следующем году вероятен рост промышленности на 6% за счет запуска более чем 300 проектов на сумму $13 млрд, стабилизации энергосбережения и повышения энергоэффективности отраслей, сообщили в пресс-службе.В ходе совещания президент подчеркнул необходимость активизировать начатые реформы в сферах транспорта, водного и коммунального хозяйства, уделить особое внимание поддержке населения и бизнеса.
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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев экономика экономические итоги рост промышленность экспорт сельское хозяйство совещание
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев экономика экономические итоги рост промышленность экспорт сельское хозяйство совещание
Экономика Узбекистана выросла с начала года на 5,8%
Итоги экономического развития страны обсудили на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Итоги экономического развития Узбекистана за первые 9 месяцев 2023 года обсудили в ходе видеоселекторного совещания с участием президента Шавката Мирзиёева, сообщает
пресс-служба главы государства.
Так, с начала года экономика страны выросла на 5,8%, при этом промышленность выросла на 5,7%, сельское хозяйство - на 4,1%, сфера услуг - на 12,1%.
Экспорт увеличился на 23,5% и достиг $17,7 млрд, сообщили в пресс-службе.
"Глава нашего государства подчеркнул, что сложная и неопределенная ситуация в мире негативно влияет на экономику, поэтому необходимо больше использовать внутренние возможности для продолжения устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.
С этой целью налог на добавленную стоимость в текущем году снизили с 15% до 12%, что позволило предпринимателям получить дополнительно 7 трлн сумов.
На улучшение инфраструктуры регионов с начала года направили 35 трлн сумов, на социальную поддержку населения - 19 трлн сумов.
По прогнозам специалистов, в следующем году вероятен рост промышленности на 6% за счет запуска более чем 300 проектов на сумму $13 млрд, стабилизации энергосбережения и повышения энергоэффективности отраслей, сообщили в пресс-службе.
В ходе совещания президент подчеркнул необходимость активизировать начатые реформы в сферах транспорта, водного и коммунального хозяйства, уделить особое внимание поддержке населения и бизнеса.