https://uz.sputniknews.ru/20231019/ekonomika-uzbekistana-vyrosla-s-nachala-goda-na-58-40152775.html

Экономика Узбекистана выросла с начала года на 5,8%

Экономика Узбекистана выросла с начала года на 5,8%

Итоги экономического развития страны обсудили на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева.

2023-10-19T20:30+0500

2023-10-19T20:30+0500

2023-10-19T20:30+0500

узбекистан

экономика

рост экономики

совещание

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Итоги экономического развития Узбекистана за первые 9 месяцев 2023 года обсудили в ходе видеоселекторного совещания с участием президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Так, с начала года экономика страны выросла на 5,8%, при этом промышленность выросла на 5,7%, сельское хозяйство - на 4,1%, сфера услуг - на 12,1%.Экспорт увеличился на 23,5% и достиг $17,7 млрд, сообщили в пресс-службе.С этой целью налог на добавленную стоимость в текущем году снизили с 15% до 12%, что позволило предпринимателям получить дополнительно 7 трлн сумов.На улучшение инфраструктуры регионов с начала года направили 35 трлн сумов, на социальную поддержку населения - 19 трлн сумов.По прогнозам специалистов, в следующем году вероятен рост промышленности на 6% за счет запуска более чем 300 проектов на сумму $13 млрд, стабилизации энергосбережения и повышения энергоэффективности отраслей, сообщили в пресс-службе.В ходе совещания президент подчеркнул необходимость активизировать начатые реформы в сферах транспорта, водного и коммунального хозяйства, уделить особое внимание поддержке населения и бизнеса.

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