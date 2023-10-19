https://uz.sputniknews.ru/20231019/kitay--transportnye-proekty-eaes-myasnikovich-40148797.html

Китай может активнее участвовать в транспортных проектах ЕАЭС – Мясникович

Китай может активнее участвовать в транспортных проектах ЕАЭС – Мясникович

Для организации непрерывного транспортного сообщения между Китаем и ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия разработала концепцию транспортно-логистического мегапроекта, заявил Мясникович.

2023-10-19T18:47+0500

2023-10-19T18:47+0500

2023-10-19T18:47+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

китай

"агроэкспрессы"

сотрудничество

транспорт

еэк

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Китай может более активно участвовать в транспортных и инфраструктурных проектах Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на третьем форуме "Один пояс, один путь", который прошел в Пекине 17-18 октября, сообщает пресс-служба ЕЭК.В частности, Комиссия предлагает активизировать работу над совместными проектами ЕАЭС и КНР в сфере транспортного и инфраструктурного развития. В Союзе создана для этого необходимая база: в августе 2022 года главы правительств стран-участниц ЕАЭС утвердили перечень из семи приоритетных интеграционных проектов в сфере транспорта и определили объемы работ. Михаил Мясникович пригласил китайских партнеров к более активному участию в этой деятельности.Одним из ярких примеров сотрудничества ЕАЭС и Китая председатель ЕЭК назвал проект "Агроэкспресс". Логистический проект разработан для оперативной доставки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. За год из Беларуси и регионов России в КНР "Агроэкспрессами" уже было отправлено 18,5 тыс. контейнеров.По мнению Мясниковича, ЕАЭС и компании Китая, обладающие передовыми разработками и технологиями, должны более активно работать над решением общих проблем. Этот вопрос может стать одной из главных тем в реализации инициативы "Один пояс, один путь".Председатель коллегии ЕЭК также упомянул, что за последние годы объем взаимной торговли между ЕАЭС и Китаем увеличился в 2,8 раза, достигнув исторического рекорда - $220 млрд.Напомним, накануне, выступая на международном форуме в Пекине, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай договорились развивать проекты ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь". параллельно и согласованно. Это намерение подтвердил и Си Цзиньпин.

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