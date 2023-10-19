https://uz.sputniknews.ru/20231019/kitay--transportnye-proekty-eaes-myasnikovich-40148797.html
Китай может активнее участвовать в транспортных проектах ЕАЭС – Мясникович
Китай может активнее участвовать в транспортных проектах ЕАЭС – Мясникович
Для организации непрерывного транспортного сообщения между Китаем и ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия разработала концепцию транспортно-логистического мегапроекта, заявил Мясникович.
2023-10-19T18:47+0500
2023-10-19T18:47+0500
2023-10-19T18:47+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
китай
"агроэкспрессы"
сотрудничество
транспорт
еэк
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Китай может более активно участвовать в транспортных и инфраструктурных проектах Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на третьем форуме "Один пояс, один путь", который прошел в Пекине 17-18 октября, сообщает пресс-служба ЕЭК.В частности, Комиссия предлагает активизировать работу над совместными проектами ЕАЭС и КНР в сфере транспортного и инфраструктурного развития. В Союзе создана для этого необходимая база: в августе 2022 года главы правительств стран-участниц ЕАЭС утвердили перечень из семи приоритетных интеграционных проектов в сфере транспорта и определили объемы работ. Михаил Мясникович пригласил китайских партнеров к более активному участию в этой деятельности.Одним из ярких примеров сотрудничества ЕАЭС и Китая председатель ЕЭК назвал проект "Агроэкспресс". Логистический проект разработан для оперативной доставки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. За год из Беларуси и регионов России в КНР "Агроэкспрессами" уже было отправлено 18,5 тыс. контейнеров.По мнению Мясниковича, ЕАЭС и компании Китая, обладающие передовыми разработками и технологиями, должны более активно работать над решением общих проблем. Этот вопрос может стать одной из главных тем в реализации инициативы "Один пояс, один путь".Председатель коллегии ЕЭК также упомянул, что за последние годы объем взаимной торговли между ЕАЭС и Китаем увеличился в 2,8 раза, достигнув исторического рекорда - $220 млрд.Напомним, накануне, выступая на международном форуме в Пекине, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай договорились развивать проекты ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь". параллельно и согласованно. Это намерение подтвердил и Си Цзиньпин.
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евразийский экономисческий союз еаэс китай сотрудничество транспорт логистика евразийская экономическая комиссия председатель коллегии михаил мясникович агроэкспресс
евразийский экономисческий союз еаэс китай сотрудничество транспорт логистика евразийская экономическая комиссия председатель коллегии михаил мясникович агроэкспресс
Китай может активнее участвовать в транспортных проектах ЕАЭС – Мясникович
Для организации непрерывного транспортного сообщения между Китаем и ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия разработала концепцию транспортно-логистического мегапроекта, заявил Мясникович.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik
. Китай может более активно участвовать в транспортных и инфраструктурных проектах Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на третьем форуме "Один пояс, один путь", который прошел в Пекине 17-18 октября, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В частности, Комиссия предлагает активизировать работу над совместными проектами ЕАЭС и КНР в сфере транспортного и инфраструктурного развития. В Союзе создана для этого необходимая база: в августе 2022 года главы правительств стран-участниц ЕАЭС утвердили перечень из семи приоритетных интеграционных проектов в сфере транспорта и определили объемы работ. Михаил Мясникович пригласил китайских партнеров к более активному участию в этой деятельности.
"Мы уверены, что наши совместные усилия обеспечат бесперебойное транспортное сообщение в Евразии. Для этого эксперты KIK разработали и представили концепцию транспортно-логистического мегапроекта в рамках сотрудничества EOII и ШОС", - сказал председатель KIK.
Одним из ярких примеров сотрудничества ЕАЭС и Китая председатель ЕЭК назвал проект "Агроэкспресс". Логистический проект разработан для оперативной доставки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. За год из Беларуси и регионов России в КНР "Агроэкспрессами" уже было отправлено 18,5 тыс. контейнеров.
По мнению Мясниковича, ЕАЭС и компании Китая, обладающие передовыми разработками и технологиями, должны более активно работать над решением общих проблем. Этот вопрос может стать одной из главных тем в реализации инициативы "Один пояс, один путь".
Председатель коллегии ЕЭК также упомянул, что за последние годы объем взаимной торговли между ЕАЭС и Китаем увеличился в 2,8 раза, достигнув исторического рекорда - $220 млрд.
Напомним, накануне, выступая на международном форуме в Пекине, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай договорились развивать проекты ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь". параллельно и согласованно. Это намерение подтвердил и Си Цзиньпин.