Названы лучшие учителя узбекского языка года – кто они?
© Министерство дошкольного и школьного образования УзбекистанаОпределены лучшие учителя узбекского языка года.
© Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана
В Ташкенте прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучший учитель узбекского языка года".
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Названы победители конкурса "Лучший учитель узбекского языка – 2023", сообщили в Министерстве дошкольного и школьного образования.
Церемония награждения победителей республиканского конкурса прошла в Ташкенте.
"Данный конкурс проводился в 3 этапа. По окончательным результатам преподаватели родного языка и узбекского языка, набравшие наибольшее количество баллов, были награждены призами", - говорится в сообщении.
Победители конкурса получили награды:
1 место в номинации "Лучший учитель узбекского языка" - диплом 1 степени, денежный приз 25 млн. сумов;
2 место в номинации "Лучший учитель узбекского языка" - Диплом 2 степени, моноблок;
3 место в номинации "Лучший учитель узбекского языка" - Диплом III степени, ноутбук.
Также 2 педагога были удостоены приза в номинации "Креативный педагог" и "Востребованный педагог".
Как рассказала корреспонденту Sputnik советник министра дошкольного и школьного образования Насиба Мамараймова, победили педагоги, которые преподают в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Наманганской, Джизакской и Хорезмской областях, а также в городе Ташкенте.
Победители в номинации "Узбекский язык":
1 место: Алламбергенова Нигора Гульмирзаевна – учитель узбекского языка средней общеобразовательной школы №2 Конликольского района Каракалпакстана;
2 место: Каримова Лейла Иззатуллаевна – учитель общеобразовательной средней школы №21 Гиждуванского района Бухарской области;
3 место: Саидова Сумбулой Отабаевна, учитель специализированной школы Алмазарского района города Ташкента;
4 место (номинант): Темиров Нурали Абдужалил угли – учитель школы №5 города Джизака Джизакской области.
Победители в номинации "Родной язык":
1 место: Тошбоева Гулрух Абдулхаевна – учитель специализированной школы Касансайского района Наманганской области;
2 место: Яхабоева Севара Борановна – учитель школы №31 Шараф-Рашидовского района Джизакской области;
3 место: Матниязова Севара Бахрамовна – учитель общеобразовательной средней школы №8 Тупроккалинского района Хорезмской области;
4 место (номинант): Лолаева Дурдона Рахматовна – учитель общеобразовательной средней школы №300 Сергелийского района Ташкента.