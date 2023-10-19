https://uz.sputniknews.ru/20231019/nazvany-luchshie-uchitelya-uzbekskogo-yazyka-goda--kto-oni-40153559.html

Названы лучшие учителя узбекского языка года – кто они?

Названы лучшие учителя узбекского языка года – кто они?

В Ташкенте прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучший учитель узбекского языка года".

2023-10-19T21:36+0500

2023-10-19T21:36+0500

2023-10-19T21:36+0500

узбекистан

общество

учитель

узбекский язык

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Названы победители конкурса "Лучший учитель узбекского языка – 2023", сообщили в Министерстве дошкольного и школьного образования.Церемония награждения победителей республиканского конкурса прошла в Ташкенте.Победители конкурса получили награды:Также 2 педагога были удостоены приза в номинации "Креативный педагог" и "Востребованный педагог".Как рассказала корреспонденту Sputnik советник министра дошкольного и школьного образования Насиба Мамараймова, победили педагоги, которые преподают в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Наманганской, Джизакской и Хорезмской областях, а также в городе Ташкенте.Победители в номинации "Узбекский язык":Победители в номинации "Родной язык":

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