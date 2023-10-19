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Названы лучшие учителя узбекского языка года – кто они?
Названы лучшие учителя узбекского языка года – кто они?
В Ташкенте прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучший учитель узбекского языка года".
2023-10-19T21:36+0500
2023-10-19T21:36+0500
узбекистан
общество
учитель
узбекский язык
конкурс
победители
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Названы победители конкурса "Лучший учитель узбекского языка – 2023", сообщили в Министерстве дошкольного и школьного образования.Церемония награждения победителей республиканского конкурса прошла в Ташкенте.Победители конкурса получили награды:Также 2 педагога были удостоены приза в номинации "Креативный педагог" и "Востребованный педагог".Как рассказала корреспонденту Sputnik советник министра дошкольного и школьного образования Насиба Мамараймова, победили педагоги, которые преподают в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Наманганской, Джизакской и Хорезмской областях, а также в городе Ташкенте.Победители в номинации "Узбекский язык":Победители в номинации "Родной язык":
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узбекистан общество республиканский конкурс лучший учитель узбекского родного языка года министерство дошкольного школьного образования награждение имена список призы
узбекистан общество республиканский конкурс лучший учитель узбекского родного языка года министерство дошкольного школьного образования награждение имена список призы

Названы лучшие учителя узбекского языка года – кто они?

21:36 19.10.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования УзбекистанаОпределены лучшие учителя узбекского языка года.
Определены лучшие учителя узбекского языка года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана
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В Ташкенте прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучший учитель узбекского языка года".
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Названы победители конкурса "Лучший учитель узбекского языка – 2023", сообщили в Министерстве дошкольного и школьного образования.
Церемония награждения победителей республиканского конкурса прошла в Ташкенте.
"Данный конкурс проводился в 3 этапа. По окончательным результатам преподаватели родного языка и узбекского языка, набравшие наибольшее количество баллов, были награждены призами", - говорится в сообщении.
Победители конкурса получили награды:
1 место в номинации "Лучший учитель узбекского языка" - диплом 1 степени, денежный приз 25 млн. сумов;
2 место в номинации "Лучший учитель узбекского языка" - Диплом 2 степени, моноблок;
3 место в номинации "Лучший учитель узбекского языка" - Диплом III степени, ноутбук.
Также 2 педагога были удостоены приза в номинации "Креативный педагог" и "Востребованный педагог".
Как рассказала корреспонденту Sputnik советник министра дошкольного и школьного образования Насиба Мамараймова, победили педагоги, которые преподают в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Наманганской, Джизакской и Хорезмской областях, а также в городе Ташкенте.
Победители в номинации "Узбекский язык":
1 место: Алламбергенова Нигора Гульмирзаевна – учитель узбекского языка средней общеобразовательной школы №2 Конликольского района Каракалпакстана;
2 место: Каримова Лейла Иззатуллаевна – учитель общеобразовательной средней школы №21 Гиждуванского района Бухарской области;
3 место: Саидова Сумбулой Отабаевна, учитель специализированной школы Алмазарского района города Ташкента;
4 место (номинант): Темиров Нурали Абдужалил угли – учитель школы №5 города Джизака Джизакской области.
Победители в номинации "Родной язык":
1 место: Тошбоева Гулрух Абдулхаевна – учитель специализированной школы Касансайского района Наманганской области;
2 место: Яхабоева Севара Борановна – учитель школы №31 Шараф-Рашидовского района Джизакской области;
3 место: Матниязова Севара Бахрамовна – учитель общеобразовательной средней школы №8 Тупроккалинского района Хорезмской области;
4 место (номинант): Лолаева Дурдона Рахматовна – учитель общеобразовательной средней школы №300 Сергелийского района Ташкента.
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